Abgezocktheit siegt! Dinklage unterliegt Firrel

„Es ist schon schwer in Worte zu fassen“, sagte Langemeyer nach dem Spiel. „Wir sind an uns selbst gescheitert und an der unglücklichen spielentscheidenden Situation zum 1:2.“ Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Bastian Dödtmann (28.) hatte Dinklage zwar mehr vom Spiel, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Firrel nutzte seine Chancen cleverer: Julian Bennert (24.), Oussama Marmouk (59.) und Steffen Busemann (88.) sorgten für den Heimsieg der Gastgeber.

Auch der Verein selbst sprach auf Instagram von einem „Rückschlag in Firrel“. Trotz deutlich mehr Ballbesitz sei die eigene Überlegenheit nicht in Tore umgemünzt worden – Firrel habe „abgezockter und kämpferisch überlegen“ agiert. Besonders ärgerlich: Der Treffer zum 1:2 fiel nach einer umstrittenen Szene, als Dinklages Torhüter den Ball bereits gesichert hatte.

Langemeyer blickt nun nach vorn: „Jetzt heißt es, diese Woche die Niederlage aufzuarbeiten und uns auf unser nächstes Heimspiel am Freitag gegen Melle vorzubereiten.“ Dann soll der Weg zurück in die Erfolgsspur gelingen.

Dinklage rutschte durch die Niederlage vorerst auf Rang sieben ab. Firrel hingegen sammelte drei wichtige Punkte im Tabellenkeller.