Abgezockte Caldener – Klei/Hun/Doh überragt

Ereignisarme Nullnummer

Wolfhagen bleibt auch im neunten Saisonspiel ungeschlagen, kam gegen Flieden aber nicht über ein torloses Remis hinaus. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, klare Torchancen waren selten. Mit nun 19 Punkten behauptet der FSV Rang drei, Flieden bleibt mit 17 Zählern Fünfter.

Dreier-SG ist wieder da

Trotz einer Roten Karte für Niklas Künzel setzte sich Klei/Hun/Doh souverän durch. Timon Herdt brachte die Gastgeber vor der Pause in Führung, ehe Lennart Rose mit einem Doppelpack nachlegte und Jakub Swinarski den Schlusspunkt setzte. Mit nun 13 Punkten verbessert sich die Brandner-Elf auf Platz zehn, Barockstadt II bleibt Sechster.

Ohne Probleme

Aufsteiger Calden feierte gegen Schlusslicht Johannesberg einen Kantersieg. Simon Gerdesmeier traf zur Führung, ehe Jason Busch und Louis Siebert die Gäste mit drei Treffern binnen zehn Minuten überrollten. Busch erhöhte sein Konto auf neun Saisontore und führt die Liga-Torschützenliste an. Mit 13 Punkten steht Calden auf Rang neun, Johannesberg bleibt Letzter mit nur zwei Zählern.

Stark gekämpft, trotzdem verloren

Willingen bot Tabellenführer Bad Soden lange Paroli, brach jedoch nach dem Seitenwechsel ein. Florian Heine brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Lukas Ehlert per Elfmeter und Marcel Mosch die Partie drehten. Ein Eigentor von Matthias Bott und der späte Treffer von Dagostino besiegelten die siebte Niederlage des SCW. Mit vier Punkten bleibt Willingen Vorletzter, Bad Soden führt mit 24 Zählern das Feld an. Quo vadis, OSC Vellmar?

Vellmar war gegen Aufsteiger Hofbieber klar überlegen, ließ jedoch zahlreiche Chancen aus. Lukas Geisler und Kevin van der Veen verpassten mehrfach die mögliche Führung, in der Schlussphase rettete Hofbieber das Remis über die Zeit. Mit zehn Punkten bleibt der OSC Tabellenzwölfter, Hofbieber verharrt mit sechs Zählern auf Rang 14. Junglöwen souverän

Die Kasseler Reserve setzte ihre Serie fort und gewann ungefährdet gegen Eiterfeld. Routinier Sebastian Schmeer schnürte früh einen Doppelpack, ehe Ludger Kersting und Silas Hagemann nachlegten. Mit 21 Punkten bleibt Kassel II Tabellenzweiter, Eiterfeld stagniert bei zehn Zählern auf Rang 13. Gute Ansätze reichen nicht

Lichtenau begann mutig, wurde aber für Abwehrfehler eiskalt bestraft. David Brähler traf nach einer halben Stunde, kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Homan Halimi entscheidend. Trotz der Niederlage hält sich der LFV mit 15 Punkten auf Rang sieben, Steinbach klettert auf Platz sechs.

Kellerduell im Habichtswald