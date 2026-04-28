Abgestiegener Bezirksligist zieht sich mit sofortiger Wirkung zurück

Der VfB Waltrop zeigte sich in dieser Spielzeit nur selten konkurrenzfähig. – Foto: Andy Seiffert

Paukenschlag in der Bezirksliga Staffel 8: Der VfB Waltrop hat am Dienstagmorgen (28. April) den sofortigen Rückzug der ersten Seniorenmannschaft bekanntgegeben. "Der VfB Waltrop hat mit heutigem Datum den Staffelleiter der Bezirksliga 8 darüber informiert, dass für die verbleibenden Spiele der laufenden Saison keine Mannschaft mehr zur Verfügung steht. Aus diesem Grund zieht sich der Verein mit seiner 1. Seniorenmannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der laufenden Saison zurück", schreibt der Aufsteiger von 2024.

"Der Verein sieht sich gezwungen, die Reißleine zu ziehen und die Mannschaft vom weiteren Spielbetrieb abzumelden. Diese Entscheidung ist allen Beteiligten äußerst schwer gefallen und ist das Ergebnis intensiver Gespräche mit Spielern, Trainern sowie den verantwortlichen Gremien des Vereins. Eine Abmeldung zum jetzigen Zeitpunkt ist alternativlos", heißt es im Statement weiter.

Der Vorjahreszwölfte, der in dieser Spielzeit nur sechs Zähler sammelte, war am vergangenen Wochenende aus Personalmangel schon gegen den TuS Wiescherhöfen nicht angetreten und stand seit Sonntag ohnehin schon als zweiter Absteiger in die Kreisliga A, nach dem VfL Kemminghausen, fest – auch, weil RW Unna einen immens wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Osmanlispor Dortmund feierte.

Aus dem Rückzug von Waltrop geht nun aber ein abstiegsbedrohter Konkurrent von RWU als "großer Gewinner" hervor: der TV Brechten. Der hatte neben Eving Selimiye Spor als einziges Mannschaft das Hinspiel gegen Waltrop verloren. Durch die Annullierung aller Partien mit VfB-Beteiligung bekommt der TV Brechten, der auf dem letzten verbleibenden Abstiegsplatz rangiert, als einzige Mannschaft der Liga keine Punkte abgezogen, da das Rückspiel noch ausstand. So halbiert sich der Abstand auf RW Unna plötzlich auf drei Punkte, da RWU wegen des Hinspielsiegs gegen Waltrop drei Punkte revidiert bekommt. Beide haben noch vier Partien zu bestreiten. Es kehrt zum Saisonendspurt also plötzlich nochmal Spannung in den Tabellenkeller zurück.