Abgestiegen, aber nicht gebrochen, Winti-United blickt nach vorne

Die 3. Liga Saison 2025/26 ist vorbei. SC Winterthur United blickt auf eine lange, intensive und emotionale Meisterschaft zurück. Es war eine Saison, die anders verlief als erhofft, aber eine Saison, die niemand so schnell vergessen wird.

Vor der Saison waren die Erwartungen gross. Nach einer unvergesslichen Vorsaison mit 20 Spielen, 20 Siegen und dem perfekten Aufstieg in die 3. Liga wollte Winti-United zeigen, dass man in der neuen Liga mithalten kann. Die Vorfreude war riesig, der Glaube stark. Doch die 3. Liga zeigte schnell, wie schwierig sie ist. Woche für Woche kämpfte das Team, gab alles und musste am Ende trotzdem den bitteren Gang in die 4. Liga antreten. Der Abstieg schmerzt.

Eine Saison voller Drama

Die Meisterschaft hatte alles, was Fussball ausmacht. Tore in letzter Minute, Traumtore, Comebacks, Verletzungen und unvergessliche Momente. Das Team verlor Spiele in der 91. und 93. Minute, kämpfte sich aus Rückständen zurück und zeigte mit einem der deutlichsten Siege der Saison, was in dieser Mannschaft steckt. Die Tore kamen von vielen Schultern, jeder Spieler trug seinen Teil bei und hat sein Herz auf dem Platz gelassen. Jeder einzelne verdient Respekt für seinen Einsatz.

Abschied vom Trainer Samet Kilic

Das Ende dieser Saison bringt auch einen schmerzhaften Abschied mit sich. Trainer Samet Kilic hat entschieden, sein Amt niederzulegen und sich vom Trainerteam zu verabschieden. Diese Entscheidung bedauern wir sehr. Samet war mit vollem Einsatz und Herzblut für den Verein da, das hat man in jeder Trainingseinheit und an jedem Spieltag gespürt. Er war auch Teil des Trainerstabs, der in der Vorsaison gemeinsam das Unmögliche möglich machte: 20 Spiele, 20 Siege, ein perfekter Aufstieg in die 3. Liga. Wir akzeptieren seine Entscheidung, auch wenn es schwerfällt. Samet, wir wünschen dir von ganzem Herzen alles Gute für deine weitere Trainerkarriere. Du wirst deinen Weg machen davon sind wir überzeugt.

Danke für alles!

Sommerpause, neue Energie tanken

Jetzt ist es Zeit, durchzuatmen. Die Spieler, der Staff und alle Beteiligten haben eine Pause verdient. Die Sommerpause soll genutzt werden, um neue Kräfte zu sammeln, den Kopf freizubekommen und mit frischer Energie zurückzukommen.

Der Blick nach vorne, die 4. Liga wartet

Die Vorbereitungen für die 4. Liga sind bereits in vollem Gange. Winti-United wird alles daran setzen, sofort wieder anzugreifen und den Weg zurück in die 3. Liga zu finden. Mit Teamgeist, Kampfgeist und dem Herzen, das diesen Club auszeichnet, ist alles möglich.

Auf eine neue Saison. Auf neue Siege. Auf den Wiederaufstieg.

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