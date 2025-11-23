 2025-11-18T09:22:12.436Z

Der Freiburger FC wehrt sich gerichtlich nach dem Eklat beim Heimspiel gegen den SV Mundingen am 8. November.
Abgesetzte Spiele des Freiburger FC werden neu angesetzt

Die beiden abgesetzten FFC-Partien werden neu angesetzt. Ein Punktabzug wird nicht erfolgen.

Nach dem Eklat rund um ein Landesliga-Fußballspiel beim Freiburger FC gibt es erste Ergebnisse: Die beiden abgesetzten FFC-Partien werden neu angesetzt. Ein Punktabzug wird nicht erfolgen.

Der Freiburger FC hatte vor dem Landgericht Freiburg ein einstweiliges Verfügungsverfahren gegen die kurzfristige Absetzung der beiden Landesliga-Partien beim FSV Rheinfelden (15. November) und gegen den FC 08 Tiengen (22. November) angestrengt. Der Spielausschuss des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) hatte beide Spiele kurzfristig vom Spielplan genommen, nachdem beim 2:2-Unentschieden zwischen dem FFC und dem SV Mundingen am 8. November ein Vorstandsmitglied des Freiburger Traditionsclubs mit dem Schiedsrichter und dem Schiedsrichter-Beobachter des Verbands aneinander geraten war (die BZ berichtete). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

