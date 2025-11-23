Abgesetzte Spiele des Freiburger FC werden neu angesetzt

Nach dem Eklat rund um ein Landesliga-Fußballspiel beim Freiburger FC gibt es erste Ergebnisse: Die beiden abgesetzten FFC-Partien werden neu angesetzt. Ein Punktabzug wird nicht erfolgen.

Der Freiburger FC hatte vor dem Landgericht Freiburg ein einstweiliges Verfügungsverfahren gegen die kurzfristige Absetzung der beiden Landesliga-Partien beim FSV Rheinfelden (15. November) und gegen den FC 08 Tiengen (22. November) angestrengt. Der Spielausschuss des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) hatte beide Spiele kurzfristig vom Spielplan genommen, nachdem beim 2:2-Unentschieden zwischen dem FFC und dem SV Mundingen am 8. November ein Vorstandsmitglied des Freiburger Traditionsclubs mit dem Schiedsrichter und dem Schiedsrichter-Beobachter des Verbands aneinander geraten war (die BZ berichtete). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.