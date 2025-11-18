 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Abgeschlagenes Schlusslicht erwartet den Tabellenzweiten

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

In den Bezirksligen in Württemberg stehen in dieser Woche wieder zwei Nachholspiele an. Dabei rollt dieses Mal der Ball nur in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Do., 20.11.2025, 19:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
19:00

Zum Duell der Kontraste bittet der FV Rot-Weiß Ebingen. Der Aufsteiger steht mit einem Punkt abgeschlagen auf dem letzten rang und erwartet nun mit dem Landesliga-Absteiger TSV Straßberg den aktuellen Zweiten der Tabelle. Während Straßberg mit einem Dreier im Nachholspiel den Abstand zum Tabellenführer SGM Deißlingen/Laufen auf einen Zähler verkürzen kann, hoffen die Hausherren als krasser Außenseiter auf die Überraschung.

---

Do., 20.11.2025, 19:00 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
19:00

Die Spvgg 06 Trossingen steht derzeit nach acht Siegen aus fünfzehn Auftritten auf dem sechsten Rang und peilt mit einem Sieg im Abendspiel den vierten Rang an. Der Aufsteiger SV Kolbingen rangiert derzeit auf dem aktuellen Relegationsplatz und will den Abstand zur gefährlichen Zone vergrößern. Beide Teams trennen vor dem Nachholspiel elf Punkte, daher geht Trossingen mit Heimrecht als Favorit in das Duell. Kolbingen hofft eine kleine Überraschung bei der Spvgg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 018.11.2025, 14:00 Uhr
Timo BabicAutor