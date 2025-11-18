Abgeschlagenes Schlusslicht erwartet den Tabellenzweiten

In den Bezirksligen in Württemberg stehen in dieser Woche wieder zwei Nachholspiele an. Dabei rollt dieses Mal der Ball nur in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern.
---
Zum Duell der Kontraste bittet der FV Rot-Weiß Ebingen. Der Aufsteiger steht mit einem Punkt abgeschlagen auf dem letzten rang und erwartet nun mit dem Landesliga-Absteiger TSV Straßberg den aktuellen Zweiten der Tabelle. Während Straßberg mit einem Dreier im Nachholspiel den Abstand zum Tabellenführer SGM Deißlingen/Laufen auf einen Zähler verkürzen kann, hoffen die Hausherren als krasser Außenseiter auf die Überraschung.
---
Die Spvgg 06 Trossingen steht derzeit nach acht Siegen aus fünfzehn Auftritten auf dem sechsten Rang und peilt mit einem Sieg im Abendspiel den vierten Rang an. Der Aufsteiger SV Kolbingen rangiert derzeit auf dem aktuellen Relegationsplatz und will den Abstand zur gefährlichen Zone vergrößern. Beide Teams trennen vor dem Nachholspiel elf Punkte, daher geht Trossingen mit Heimrecht als Favorit in das Duell. Kolbingen hofft eine kleine Überraschung bei der Spvgg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________