Abgesagt! BSSV gegen TuS Hoisdorf findet nicht statt

Update! Nun offiziell: Das Spiel wurde abgesagt und wird NICHT stattfinden!
Für den Büchen-Siebeneichener SV steht am Dienstag (27. Juli) der nächste Härtetest der Sommervorbereitung an. Um 19:30 Uhr empfängt der Verbandsligist den TuS Hoisdorf und möchte dabei an den Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.
Zuletzt konnte der BSSV mit 7:2 im Pokal gewinnen. Trotz der Tatsache, dass Ziethen in der Kreisklasse spielt war das ein Achtungserfolg.
Das Duell mit dem TuS Hoisdorf bietet nun die Gelegenheit, den Trend fortzusetzen. Für das Trainerteam stehen dabei erneut die Abstimmung innerhalb der Mannschaft, das Zusammenspiel und der Feinschliff für den bevorstehenden Pflichtspielstart im Vordergrund.
Auch wenn das Ergebnis in der Vorbereitung nicht oberste Priorität hat, dürfte der BSSV darauf aus sein, sich stabil zu präsentieren und mit einem positiven Auftritt neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu sammeln.