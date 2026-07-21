Abgesagt! BSSV gegen TuS Hoisdorf findet nicht statt

Das Spiel wurde leider abgesagt. – Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Update! Nun offiziell: Das Spiel wurde abgesagt und wird NICHT stattfinden!

Für den Büchen-Siebeneichener SV steht am Dienstag (27. Juli) der nächste Härtetest der Sommervorbereitung an. Um 19:30 Uhr empfängt der Verbandsligist den TuS Hoisdorf und möchte dabei an den Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.