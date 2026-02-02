 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Abgemeldet! Die Rückzüge in Westfalen im Überblick

Diese Teams wurde in der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen.

von red · Heute, 08:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Rinke

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Bochum
Kreisliga A1 Dortmund
KL A Gelsenkirchen
Kreisliga A Herne
KL A1 Recklinghausen

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Die Saison im Fußballverband Westfalen läuft. Da ist es quasi zur unschönen Normalität geworden, dass sich Jahr für Jahr etliche Mannschaften abmelden.

In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an westfalen@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".

Verbandsebene:

Bezirksliga Staffel 2
TSV Oerlinghausen

Bezirksliga Staffel 4
FC Peckelsheim/Eissen/Löwen

Kreise:

Arnsberg

FC Neheim-Erlenbruch III
Kreisliga C Arnsberg

Bielefeld

Kreisliga B1
SV Ubbedissen 09 II

Kreisliga B2
Bielefelder SV West
SC Bosporus Bielefeld

Kreisliga C1
SC Hellas Bielefeld II
SuK Canlar Bielefeld III

Kreisliga C4
TV Friesen Milse IV
Türkischer FC Werther

Bochum

Kreisliga C1
SV Preußen Vöde III

Kreisliga C2
Werner SV Bochum III

Kreisliga C5
Türk Amac Spor Dahlhausen II
DJK Wattenscheid 1997 III

Kreisliga C6
TuS Harpen IV
SC Union Bergen II
AFC Bochum 90

Coesfeld

Kreisliga B2
Grün-Weiß Nottuln III

Detmold

Kreisliga A
SG Hiddesen-Heidenoldendorf

Kreisliga B1
SuS Einigkeit Pivitsheide II

Kreisliga C2 Detmold
SV Diestelbruch-Mosebeck III

Dortmund

Kreisliga A1
Eving Selimiye Spor II

Kreisliga A2 Dortmund
VfB Lünen 08

Kreisliga B1
SV Westrich III

Kreisliga B3
MSV Dortmund

Kreisliga B4
DJK TuS Körne II

Kreisliga C1
FC Merkur 07 II

Kreisliga C3
SV Arminia Marten III
Dortmunder Löwen - Brackel III

Kreisliga C4
Türkspor Dortmund III
Phoenix Eving III
BV Lünen IV

Kreisliga C5
SG Alemannia Schamhorst III
TuRa Asseln III
K.F. Shaari Dortmund IV

Gelsenkirchen

Kreisliga B1
SV Gelsenkirchen-Hessler IV

Kreisliga B1
Sportfreunde Bulmke

Kreisliga C1
Genclerbirligi Resse II
TSV Feldhausen

Kreisliga C2 Gelsenkirchen
Rot-Weiß Wacker Bismarck II

Gütersloh

Kreisliga B2
Sportverein Gütersloh
SV Germania Westerweihe II

Hagen

Kreisliga B1
SF Westfalia Hagen
SG BW Haspe II
FC Gora Hagen

Kreisliga C1
TSK Hohenlimburg

Herford
TSV Löhne II
Kreisliga C1

Höxter

Kreisliga B1 Höxter
Spvg 20 Brakel II

Kreisliga C2 Höxter
SG Daseburg/Großeneder II
FC Westheim-Oesdorf II

Herne

Kreisliga A
SuS Merklinde

Kreisliga B1
DSC Wanne-Eickel III
RSV Holthausen

Kreisliga C1
Türkspor Karadeniz II
Schwarz-Weiß Herne Stamm

Kreisliga C2
VfL Herne 2018 II
SG SF Habinghorst/Dingen

Hochsauerlandkreis

Kreisliga C2
SC WFG Bredelar

Iserlohn

Kreisliga B Iserlohn
FC Borussia Dröschede II

Kreisliga C West
SSV Kalthof II

Lemgo

Kreisliga A
SG Lüerdissen/Entrup

Lüdenscheid

Kreisliga A
TuS Plettenberg II

Kreisliga B
TSV Werdohl III
TSV Werdohl II
Türkischer SV Lüdenscheid II

Kreisliga C1
SC Lüdenscheid II

Kreisliga C2
Türkiyemspor Plettenberg II
TSKV Altena

Minden

Kreisliga B
SVKT 07 Minden III

Kreisliga C
SG Gorspen-Vahlsen/Tus Windheim III

Münster

Kreisliga B2
IFC Warendorf

Olpe

Kreisliga C1
SV Maumke II

Kreisliga C3
TSC Olpe

Recklinghausen

Kreisliga A1
FC Marl II

Kreisliga A2
FC Erkenschwick

Kreisliga B3
SG Horneburg 2020

Kreisliga C3
SSC Recklinghausen III

Kreisliga C4
Teutonia SuS Waltrop II
1. FC Preußen Hochlarmark II
FC 96 Recklinghausen III

Kreisliga C5
SG Rot-Weiß Hillen II

Siegen-Wittgenstein

Kreisliga D1
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden III
SV Gosenbach II
FC Grün-Weiss Siegen II

Kreisliga D2
1. FC Dautenbach III

Soest

Kreisliga D
SV Schwarz-Weiß Hultrop II

Tecklenburg

Kreisliga D
Türkiyemspor Ibbenbüren 1990 II

Unna-Hamm

Kreisliga D1
SV Blau-Weiß Alstedde III
Gurbet Spor Bergkamen III
SC Fröndenberg-Hohenheide III
SKC Maroc Hamm III
SV Stockum II
Kamener SC III

Frauen:

Verbandsebene:

Landesliga Staffel 2
FC Iserlohn II

Bielefeld

Frauen-Kreisliga Bielefeld
FC Türk Sport Bielefeld

Bochum

Frauen-Kreisliga A1
Sv Eintracht Grumme II

Dortmund

Frauen-Kreisliga B
BV Lünen

Herne

SuS Beckhausen 05
Frauen-Kreisliga A Herne 25/26

Münster

Frauen-Kreisliga B
VfL Senden

Tecklenburg

Frauen-Kreisliga A
Sportfreunde Rheine-Gellendorf
SV Langenhorst-Welbergen II

Unna-Hamm

Frauen-Kreisliga A
Rot-Weiß Unna II

Junioren:

Hombrucher SV
A-Junioren-Westfalenliga

A-Junioren-Bezirksliga Westfalen Staffel 2
SV Eidinghausen-Werste
JFV Lippe 2

Ahaus-Coesfeld

A-Junioren-Kreisliga B1
SpVgg Vreden III

Arnsberg

B-Junioren-Kreisliga A
FC Neheim-Erlenbruch
TuS Vosswinkel

Bochum

A-Junioren Kreisliga B Bochum
Hedefspor Hattingen

SG TuS Harpen / Kornharpen / Union Bergen II
A-Junioren-Kreisliga A Bochum

Dortmund

B-Junioren-Sonderklasse
SV Westfalia Huckarde

Hagen
A-Junioren-Kreisliga A
SV Hohenlimburg II
SpVg. Hagen 1911 III

Herford
A-Junioren Kreisliga A
Bünder SV

Herne

A-Junioren-Kreisliga A Herne
RSV Wanne
Eintracht Ickern

B-Junioren-Kreisliga A1
Blau-Weiß Börnig
DSC Wanne-Eickel II

Iserlohn

A-Junioren-Kreisliga A1
JSG Menden

Lippstadt

A-Junioren-Kreisliga A Lippstadt Qualifikation 1
SG Overhagen/SuS Cappel

A-Junioren Kreisliga A Lippstadt Qualifikation Staffel 2
SG SC Sönnern / SV Hilbeck / Scheidingen

Lüdenscheid

A-Junioren-Kreisliga A Lüdenscheid
Türkischer SV Lüdenscheid

Olpe

B-Junioren Kreisliga A
SG Serkenrode / RW Ostentrop / SV Fretter

Steinfurt

A-Junioren Kreisliga A
SuS Neuenkirchen II
SG GWA/Gellendorf

A-Junioren-Kreisliga A Siegen-Wittgenstein
SV Netphen II

B-Junioren-Kreisliga A Steinfurt
SG Gellendorf / GWA Rheine

Unna-Hamm

A-Junioren-Kreisliga A Unna-Hamm Quali 1
TuS Wiescherhöfen

Siegen-Wittgenstein

A-Junioren-Kreisliga A Unna-Hamm Quali 2
SuS Kaiserau II

Hagen

A-Junioren-Kreisliga A Hagen
Sportfreunde Westfalia Hagen