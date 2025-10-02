Abgemeldet! Die Rückzüge in Westfalen im Überblick

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.
Die Saison im Fußballverband Westfalen läuft. Da ist es quasi zur unschönen Normalität geworden, dass sich Jahr für Jahr etliche Mannschaften abmelden.
In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.
Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an westfalen@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".
Bezirksliga Staffel 2
TSV Oerlinghausen
Bezirksliga Staffel 4
FC Peckelsheim/Eissen/Löwen
Bielefeld
Kreisliga B1
SV Ubbedissen 09 II
Kreisliga C1
SC Hellas Bielefeld II
Kreisliga C4
TV Friesen Milse IV
Bochum
Kreisliga C1
SV Preußen Vöde III
Kreisliga C2
Werner SV Bochum III
Kreisliga C5
Türk Amac Spor Dahlhausen II
Kreisliga C6
TuS Harpen IV
SC Union Bergen II
Coesfeld
Kreisliga B2
Grün-Weiß Nottuln III
Detmold
Kreisliga A
SG Hiddesen-Heidenoldendorf
Kreisliga B1
SuS Einigkeit Pivitsheide II
Dortmund
Kreisliga A1
Eving Selimiye Spor II
Kreisliga B4
DJK TuS Körne II
Kreisliga C1
FC Merkur 07 II
Kreisliga C4
Türkspor Dortmund III
Kreisliga C5
SG Alemannia Schamhorst III
TuRa Asseln III
Gelsenkirchen
Kreisliga B1
SV Gelsenkirchen-Hessler IV
Kreisliga B1
Sportfreunde Bulmke
Kreisliga C1 Gelsenkirchen
Genclerbirligi Resse II
TSV Feldhausen
Hagen
Kreisliga B1
SF Westfalia Hagen
SG BW Haspe II
FC Gora Hagen
Herne
Kreisliga A
SuS Merklinde
Kreisliga B1
DSC Wanne-Eickel III
RSV Holthausen
Kreisliga C1
Türkspor Karadeniz II
Schwarz-Weiß Herne Stamm
Kreisliga C2
VfL Herne 2018 II
SG SF Habinghorst/Dingen
Hochsauerlandkreis
Kreisliga C2
SC WFG Bredelar
Iserlohn
Kreisliga C West
SSV Kalthof II
Lüdenscheid
Kreisliga B
TSV Werdohl III
TSV Werdohl II
Kreisliga C1
SC Lüdenscheid II
Kreisliga C2
Türkiyemspor Plettenberg II
Minden
Kreisliga B
SVKT 07 Minden III
Münster
Kreisliga B2
IFC Warendorf
Olpe
Kreisliga C1
SV Maumke II
Kreisliga C3
TSC Olpe
Recklinghausen
Kreisliga A1
FC Marl II
Kreisliga A2
FC Erkenschwick
Kreisliga C3
SSC Recklinghausen III
Kreisliga C4
Teutonia SuS Waltrop II
Kreisliga C5
SG Rot-Weiß Hillen II
Siegen-Wittgenstein
Kreisliga D1
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden III
SV Gosenbach II
Kreisliga D2
1. FC Dautenbach III
Tecklenburg
Kreisliga D
Türkiyemspor Ibbenbüren 1990 II
Unna-Hamm
Kreisliga D1
SV Blau-Weiß Alstedde III
Gurbet Spor Bergkamen III
SC Fröndenberg-Hohenheide III
SKC Maroc Hamm III
Bielefeld
Frauen-Kreisliga Bielefeld
FC Türk Sport Bielefeld
Bochum
Frauen-Kreisliga A1
Sv Eintracht Grumme II
Dortmund
Frauen-Kreisliga B
BV Lünen
Münster
Frauen-Kreisliga B
VfL Senden
Tecklenburg
Frauen-Kreisliga A
Sportfreunde Rheine-Gellendorf
SV Langenhorst-Welbergen II
Unna-Hamm
Frauen-Kreisliga A
Rot-Weiß Unna II
Ahaus-Coesfeld
A-Junioren-Kreisliga B1
SpVgg Vreden III
Bochum
A-Junioren Kreisliga B Bochum
Hedefspor Hattingen
Dortmund
B-Junioren-Sonderklasse
SV Westfalia Huckarde
Herne
A-Junioren-Kreisliga A Herne
RSV Wanne
Lippstadt
A-Junioren-Kreisliga A Lippstadt Qualifikation 1
SG Overhagen/SuS Cappel
A-Junioren Kreisliga A Lippstadt Qualifikation Staffel 2
SG SC Sönnern / SV Hilbeck / Scheidingen
Lüdenscheid
A-Junioren-Kreisliga A Lüdenscheid
Türkischer SV Lüdenscheid
Olpe
B-Junioren Kreisliga A
SG Serkenrode / RW Ostentrop / SV Fretter
Steinfurt
A-junioren Kreisliga A
SuS Neuenkirchen II
A-Junioren-Kreisliga A Siegen-Wittgenstein
SV Netphen II
Unna-Hamm
A-Junioren-Kreisliga A Unna-Hamm Quali 1
TuS Wiescherhöfen
Siegen-Wittgenstein
A-Junioren-Kreisliga A Unna-Hamm Quali 2
SuS Kaiserau II
Hagen
A-Junioren-Kreisliga A Hagen
Sportfreunde Westfalia Hagen