Abgemeldet! Die Rückzüge in Westfalen im Überblick

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.
Die Saison im Fußballverband Westfalen läuft. Da ist es quasi zur unschönen Normalität geworden, dass sich Jahr für Jahr etliche Mannschaften abmelden.
In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.
Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an westfalen@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".
Bezirksliga Staffel 4
FC Peckelsheim/Eissen/Löwen Bezirksliga Staffel 2
TSV Oerlinghausen
Bielefeld
Kreisliga B1
SV Ubbedissen 09 II
Bochum
KreisligaC1
SV Preußen Vöde III
Kreisliga C5
Türk Amac Spor Dahlhausen II
Kreisliga C6
TuS Harpen IV
Detmold
Kreisliga B1
SuS Einigkeit Pivitsheide II
Dortmund
Kreisliga C4
Türkspor Dortmund III
Kreisliga C5
SG Alemannia Schamhorst III
Gelsenkirchen
Kreisliga B1
SV Gelsenkirchen-Hessler IV
Hagen
Kreisliga B1
SF Westfalia Hagen
SG BW Haspe II
Herne
Kreisliga B1
DSC Wanne-Eickel III
Kreisliga C1
Türkspor Karadeniz II
Schwarz-Weiß Herne Stamm
Kreisliga C2
VfL Herne 2018 II
SG SF Habinghorst/Dingen
Lüdenscheid
Kreisliga B
TSV Werdohl III
Minden
Kreisliga B
SVKT 07 Minden III
Münster
Kreisliga B2 Münster
IFC Warendorf
Olpe
Kreisliga C1
SV Maumke II
Kreisliga C3
TSC Olpe
Recklinghausen
Kreisliga A1
FC Marl II
Kreisliga A2
FC Erkenschwick
Kreisliga C4
Teutonia SuS Waltrop II
Kreisliga C5
SG Rot-Weiß Hillen II
Unna-Hamm
Kreisliga D1
SV Blau-Weiß Alstedde III
Dortmund
Frauen-Kreisliga B
BV Lünen
Münster
Frauen-Kreisliga B
VfL Senden
Ahaus-Coesfeld
A-Junioren-Kreisliga B1
SpVgg Vreden III
Dortmund
B-Junioren-Sonderklasse
SV Westfalia Huckarde
Herne
A-Junioren-Kreisliga A Herne
RSV Wanne
Olpe
B-Junioren-Kreisliga A
SG Serkenrode / RW Ostentrop / SV Fretter