Allgemeines
Abgemeldet! Die Rückzüge in Westfalen im Überblick

Diese Teams wurde in der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Die Saison im Fußballverband Westfalen läuft. Da ist es quasi zur unschönen Normalität geworden, dass sich Jahr für Jahr etliche Mannschaften abmelden.

In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an westfalen@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".

Verbandsebene:

Bezirksliga Staffel 4
FC Peckelsheim/Eissen/Löwen Bezirksliga Staffel 2
TSV Oerlinghausen

Kreise:

Bielefeld

Kreisliga B1
SV Ubbedissen 09 II

Bochum

KreisligaC1
SV Preußen Vöde III

Kreisliga C5
Türk Amac Spor Dahlhausen II

Kreisliga C6
TuS Harpen IV

Detmold

Kreisliga B1
SuS Einigkeit Pivitsheide II

Dortmund

Kreisliga C4
Türkspor Dortmund III

Kreisliga C5
SG Alemannia Schamhorst III

Gelsenkirchen

Kreisliga B1
SV Gelsenkirchen-Hessler IV

Hagen

Kreisliga B1
SF Westfalia Hagen
SG BW Haspe II

Herne

Kreisliga B1
DSC Wanne-Eickel III

Kreisliga C1
Türkspor Karadeniz II
Schwarz-Weiß Herne Stamm

Kreisliga C2
VfL Herne 2018 II
SG SF Habinghorst/Dingen

Lüdenscheid

Kreisliga B
TSV Werdohl III

Minden

Kreisliga B
SVKT 07 Minden III

Münster

Kreisliga B2 Münster
IFC Warendorf

Olpe

Kreisliga C1
SV Maumke II

Kreisliga C3
TSC Olpe

Recklinghausen

Kreisliga A1
FC Marl II

Kreisliga A2
FC Erkenschwick

Kreisliga C4
Teutonia SuS Waltrop II

Kreisliga C5
SG Rot-Weiß Hillen II

Unna-Hamm

Kreisliga D1
SV Blau-Weiß Alstedde III

Frauen:

Dortmund

Frauen-Kreisliga B
BV Lünen

Münster

Frauen-Kreisliga B
VfL Senden

Junioren:

Ahaus-Coesfeld

A-Junioren-Kreisliga B1
SpVgg Vreden III

Dortmund

B-Junioren-Sonderklasse
SV Westfalia Huckarde

Herne

A-Junioren-Kreisliga A Herne
RSV Wanne

Olpe

B-Junioren-Kreisliga A
SG Serkenrode / RW Ostentrop / SV Fretter

