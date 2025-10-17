 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Abgemeldet! Die Rückzüge in Nordhessen im Überblick

Diese Teams wurde in der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an nordhessen@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".

Verbandsebene

noch keine

Kreise

Hersfeld-Rotenburg

Kreisliga B1
Espagnol Bebra

Hofgeismar-Wolfhagen

Kreisliga B
SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau II

Kassel

Kreisliga B2
CSC 03 Kassel II

Frauen

noch keine

Junioren

B-Junioren-Kreisliga Schwalm-Eder
JSG Melsungen

