Abgemeldet! Die Rückzüge in Niedersachsen im Überblick

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.
Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.
Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an niedersachsen@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".
noch keine!
Cloppenburg
2. Kreisklasse I
VfL Löningen II
2. Kreisklasse II
SV Peheim-Grönheim II
Diepholz
3. Kreisklasse Nord
TSV Heiligenrode 1946 III
TSV Weyhe-Lahausen V
Emsland
4. Kreisklasse Emsland Nord
SV Aschendorfermoor
Gifhorn
1. Kreisklasse Staffel 2
SV Abbesbüttel
Nordharz
3. Nordharzklasse Staffel 1
BSV Bruchmachtersen
4. Kreisklasse Staffel 1
VfL Liebenburg III
Ostfriesland
Ostfrieslandklasse D St. 3
SV Ardorf II
Peine
2. Kreisklasse Nord
SSV Plockhorst II
Region Hannover
2. Kreisklasse Staffel 2
MTV Meyenfeld
3. Kreisklasse Staffel 3
Borussia Empelde
4. Kreisklasse Staffel 5
TSG Ahlten IV
Schaumburg
3. Kreisklasse Nord
ETSV Haste II
Wolfsburg
Kreisliga Wolfsburg
SV Sandkamp
Hildesheim
Frauen-Kreisklasse
TSG Everode
Jade-Weser-Hunte
Frauen 3. Kreisklasse
FC FW Zetel II
Osnabrück
1. Kreisklasse Osnabrück Staffel B
TSG 07 Burg Gretesch IV Frauen
C-Junioren-Bezirksliga Weser-Ems I
JSG Frisia/RW Emden
C-Junioren-Bezirksliga Braunschweig Süd
Goslarer SC 08
Hameln-Pyrmont
A-Junioren-Kreisliga 1
SV Eintracht Afferde
Hildesheim
A-Junioren-Kreisliga Staffel B
JSG Holzberg
Jade-Weser-Hunte
A-Junioren 1. Kreisklasse Quali
JSG Nordenham/Abbehausen II
A-Junioren 1. Kreisklasse B Quali
JFV Edewecht III
C-Junioren 2. Kreisklasse Quali 9er
SW Middelsfähr/Marieninsel
Region Hannover
A-Junioren-Kreisliga 2
SV Arminia Hannover