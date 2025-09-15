 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Abgemeldet! Die Rückzüge in Niedersachsen im Überblick

Diese Teams wurde in der laufenden vom Spielbetrieb zurückgezogen

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an niedersachsen@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".

Verbandsebene:

noch keine!

Kreise:

Cloppenburg

2. Kreisklasse I
VfL Löningen II

2. Kreisklasse II
SV Peheim-Grönheim II

Diepholz

3. Kreisklasse Nord
TSV Heiligenrode 1946 III
TSV Weyhe-Lahausen V

Emsland

4. Kreisklasse Emsland Nord
SV Aschendorfermoor

Gifhorn

1. Kreisklasse Staffel 2
SV Abbesbüttel

Nordharz

3. Nordharzklasse Staffel 1
BSV Bruchmachtersen

4. Kreisklasse Staffel 1
VfL Liebenburg III

Ostfriesland

Ostfrieslandklasse D St. 3
SV Ardorf II

Peine

2. Kreisklasse Nord
SSV Plockhorst II

Region Hannover

2. Kreisklasse Staffel 2
MTV Meyenfeld

3. Kreisklasse Staffel 3
Borussia Empelde

4. Kreisklasse Staffel 5
TSG Ahlten IV

Schaumburg

3. Kreisklasse Nord
ETSV Haste II

Wolfsburg

Kreisliga Wolfsburg
SV Sandkamp

Frauen

Hildesheim

Frauen-Kreisklasse
TSG Everode

Jade-Weser-Hunte

Frauen 3. Kreisklasse
FC FW Zetel II

Osnabrück

1. Kreisklasse Osnabrück Staffel B
TSG 07 Burg Gretesch IV Frauen

Junioren

C-Junioren-Bezirksliga Weser-Ems I
JSG Frisia/RW Emden

C-Junioren-Bezirksliga Braunschweig Süd
Goslarer SC 08

Hameln-Pyrmont

A-Junioren-Kreisliga 1
SV Eintracht Afferde

Hildesheim

A-Junioren-Kreisliga Staffel B
JSG Holzberg

Jade-Weser-Hunte

A-Junioren 1. Kreisklasse Quali
JSG Nordenham/Abbehausen II

A-Junioren 1. Kreisklasse B Quali
JFV Edewecht III

C-Junioren 2. Kreisklasse Quali 9er
SW Middelsfähr/Marieninsel

Region Hannover

A-Junioren-Kreisliga 2
SV Arminia Hannover

