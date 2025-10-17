 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Abgemeldet! Die Rückzüge in Hamburg im Überblick

Diese Teams wurden in der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Kreisliga HH Gr. 1

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Die Saison im Fußballverband Hamburg läuft. Da ist es quasi zur unschönen Normalität geworden, dass sich Jahr für Jahr etliche Mannschaften abmelden.

In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an hamburg@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".

Verbandsebene

noch keine

Kreise

Kreisliga Gruppe 4
FC Elazig Spor Hamburg

Kreisliga Gruppe 7
Inter Hamburg

Kreisklasse A Gruppe 1
SC Ellerau II

Kreisklasse A Gruppe 3
FC Bergedorf 85

Kreisklasse A Gruppe 6
Bramfelder SV IV
SV Tonndorf-Lohe II
Mümmelmannsberger SV Hamburg II

Kreisklasse A Gruppe 8
SV Friedrichsgabe

Kreisklasse A Gruppe 9
SV Rugenbergen III

Kreisklasse A Gruppe 10
SV Vorwärts 93 Ost II

Kreisklasse A Gruppe 12
SV Blankenese III

Frauen

Frauen-Kreisliga 1
SC Teutonia 10

Frauen-Kreisliga 2
FC Bergedorf 85

Junioren

A-Junioren-Kreisklasse 71
SV Billstedt-Horn

Futsal

Futsal Regionalliga Nord
FC Maihan

