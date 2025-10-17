Abgemeldet! Die Rückzüge in Hamburg im Überblick

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.
Die Saison im Fußballverband Hamburg läuft. Da ist es quasi zur unschönen Normalität geworden, dass sich Jahr für Jahr etliche Mannschaften abmelden.
In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.
Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an hamburg@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".
noch keine
Kreisliga Gruppe 4
FC Elazig Spor Hamburg
Kreisliga Gruppe 7
Inter Hamburg
Kreisklasse A Gruppe 1
SC Ellerau II
Kreisklasse A Gruppe 3
FC Bergedorf 85
Kreisklasse A Gruppe 6
Bramfelder SV IV
SV Tonndorf-Lohe II
Mümmelmannsberger SV Hamburg II
Kreisklasse A Gruppe 8
SV Friedrichsgabe
Kreisklasse A Gruppe 9
SV Rugenbergen III
Kreisklasse A Gruppe 10
SV Vorwärts 93 Ost II
Kreisklasse A Gruppe 12
SV Blankenese III
Frauen-Kreisliga 1
SC Teutonia 10
Frauen-Kreisliga 2
FC Bergedorf 85
A-Junioren-Kreisklasse 71
SV Billstedt-Horn
Futsal Regionalliga Nord
FC Maihan