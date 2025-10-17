Abgemeldet! Die Rückzüge in Berlin im Überblick

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.
Die Saison im Fußballverband Hamburg läuft. Da ist es quasi zur unschönen Normalität geworden, dass sich Jahr für Jahr etliche Mannschaften abmelden.
In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.
Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an berlin@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".
Bezirksliga Staffel 1
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 7er
Bezirksliga Staffel 2
1. FFV Spandau 7er
1. FC Schöneberg 1913 7er
Bezirksliga Staffel 3
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 II 7er
Sporting Club Horus 7er
7er Herren Landesliga
Sport Klub Rapide Berlin
7er Bezirksliga Staffel 2
Sp.Vg. Blau Weiß 1890
SV Adler Berlin 1950
7er Bezirksliga Staffel 3
WFC Corso Vineta
FC Arminia Tegel
7er Berlin-Liga
BFC Meteor 06
7er Landesliga Berlin
BFC Meteor 06 II
7er Bezirksliga Staffel 1
CSV Afrisko
SG Rotation Prenzlauer Berg
Kreisklasse A St. 1 Hinrunde
Berliner TSC II C-Junioren
Frauen Landesliga 7er
Wartenberger SV 1974
11er Frauen Bezirksliga Staffel 2
DJK Frauenfußball-Club Britz 09
FSV Fortuna Pankow 46
7er-Frauen-Bezirksliga Staffel 1
DJK Frauenfußball-Club Britz 09 IV
7er-Frauen-Bezirksliga Staffel 2
FC Stern Marienfelde 1912 II
DJK Frauenfußball-Club Britz 09 III
SV Seitenwechsel II
B-Juniorinnen Bezirksklasse Berlin Staffel 1
SF Kladow 11er
11er C-Juniorinnen Landesliga Staffel 2
SFC Stern 1900
C-Juniorinnen Bezirksklasse Staffel 1
Eintracht Spandau 8er
C-Juniorinnen Bezirksklasse Staffel 2
FSV Spandauer Kickers 8er
D-Juniorinnen Bezirksliga St. 2 Hin
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh
D-Juniorinnen Bezirksliga St. 3 Hin
SV Blau-Gelb Berlin II
1. FC Lübars 1962
A-Junioren Bezirksliga Staffel 2
1. FC Schöneberg 1913 II
A-Junioren Bezirksliga Staffel 4
Friedenauer TSC
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin
A-Junioren Bezirksliga Staffel 6
Berlin Hilalspor II
Türkiyemspor Berlin
B.S.C. Reinickendorf
B-Junioren Bezirksliga Staffel 3
1. FC Wilmersdorf II
B-Junioren-Kreisliga A Staffel 2
Weißenseer FC II
B-Junioren-Kreisliga A Staffel 3
SC Union-Südost
B-Junioren-Kreisliga A Staffel 4
FC Polonia Berlin
B-Junioren-Kreisliga A Staffel 7
Wittenauer SC Concordia
Steglitz Gencler Birligi
B-Junioren-Kreisklasse A Staffel 1
TuS Makkabi Berlin
SC Futura 23
THC Franziskaner FC
B-Junioren-Kreisklasse A Staffel 2
DJK Schwarz Weiß Neukölln II
SC Borussia Friedrichsfelde II
C-Junioren Bezirksliga Staffel 1
SSC Südwest
C-Junioren Bezirksliga Staffel 2
SV Bosna Berlin 94
C-Junioren Kreisliga A Staffel 2
FC Brandenburg 03
C-Junioren Kreisliga A Staffel 3
BFC Südring
C-Junioren Kreisliga A offene Liga
RFC Liberta 1914
SV Treptow 46
C-Junioren Kreisklasse A St. 1 Hinrunde
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II
Wittenauer SC Concordia II
C-Junioren Kreisklasse A St. 2 Hinrunde
SpVgg Tiergarten 58 II
C-Junioren Kreisklasse A St. 3 Hinrunde
Oranje Berlin II
FC Arminia Tegel II
C-Junioren Kreisklasse A St. 4 Hinrunde
HFC Berlin II
WFC Corso Vineta II
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II
C-Junioren Kreisklasse B Staffel 1
FSV Hansa 07 III
C-Junioren Kreisklasse C Staffel 4
SC Gatow III
C-Junioren Kreisklasse D Staffel 1
BSC Kickers 1900 III
C-Junioren Kreisklasse D Staffel 2
SV Treptow 46 II
DJK Schwarz Weiß Neukölln
C-Junioren Kreisklasse D Staffel 3
FC Arminia Tegel
THC Franziskaner FC
B.S.C. Reinickendorf 1921 II
D-Junioren Bezirksliga Staffel 1
BSC Comet
D-Jugend Bezirksliga Staffel 5
1. Traber FC Mariendorf
D-Junioren Kreisklasse A Staffel 2
SC Union-Südost II
D-Jugend Kreisklasse A Staffel 4
SV Norden-Nordwest II
D-Junioren Kreisklasse A Staffel 6
FC Arminia Tegel II
HFC Berlin II
BFC Alemannia 1890 II
D-Junioren Kreisklasse A Staffel 7
Anadoluspor Berlin II
D-Jugend Kreisklasse B Staffel 1
BSV Dersim 1993 III
D-Junioren Kreisklasse B Staffel 2
FC Stern Marienfelde 1912 III
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II
D-Junioren Kreisklasse B Staffel 4
Berlin Hilalspor III
D-Junioren-Kreisklasse B Staffel 5
BSV Heinersdorf III
D-Junioren Kreisklasse C Staffel 4
Frohnauer SC 1946 V
D-Junioren Kreisklasse C Staffel 6
VfB Berlin 1911 IV
D-Junioren Kreisklasse C Staffel 8
HFC Berlin IV
D-Junioren Kreisklasse C Staffel 9
BSV Hürtürkel IV
Ü60 Bezirksliga Staffel 2
SV Stern Britz 1889
Ü60 Bezirksliga Staffel 3
Wartenberger SV 1974 II
Ü50 Bezirksliga Staffel 2
BSC Eintracht Südring
1. FC Schöneberg
Ü40 Verbandsliga Berlin
FC Internationale Berlin
Ü40 Landesliga Staffel 2
FC Brandenburg 03
Ü40 7er Landesliga Staffel 1
NSF 1907
Ü40 7er Kreisliga A Staffel 1
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin II
Ü40 7er Kreisliga A Staffel 3
MSV Normannia 08 Berlin
Ü32 Landesliga Staffel 1
FC Concordia Wilhelmsruh
Ü32 Landesliga Staffel 2
SV Stern Britz 1889
Ü32 7er Landesliga Staffel 1
SV Berliner Verkehrsbetriebe 49
Ü32 7er Bezirksliga Staffel 1
Sport Klub Rapide Berlin
SC Siemensstadt
Ü32 7er Bezirksliga Staffel 2
Friedenauer TSC Ü32 7er
Ü32 7er Kreisliga A Staffel 1
1. FC Besiktas Berlin 2000
Ü32 7er Kreisliga A Staffel 2
BSV Heinersdorf