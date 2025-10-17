 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Abgemeldet! Die Rückzüge in Berlin im Überblick

Diese Teams wurden in der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen.

BZL Berlin -Staffel 1

Die Saison läuft und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Die Saison im Fußballverband Hamburg läuft. Da ist es quasi zur unschönen Normalität geworden, dass sich Jahr für Jahr etliche Mannschaften abmelden.

In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an berlin@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".

Verbandsebene

Bezirksliga Staffel 1
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 7er

Bezirksliga Staffel 2
1. FFV Spandau 7er
1. FC Schöneberg 1913 7er

Bezirksliga Staffel 3
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 II 7er
Sporting Club Horus 7er

7er Herren Landesliga
Sport Klub Rapide Berlin

7er Bezirksliga Staffel 2
Sp.Vg. Blau Weiß 1890
SV Adler Berlin 1950

7er Bezirksliga Staffel 3
WFC Corso Vineta
FC Arminia Tegel

7er Berlin-Liga
BFC Meteor 06

7er Landesliga Berlin
BFC Meteor 06 II

7er Bezirksliga Staffel 1
CSV Afrisko
SG Rotation Prenzlauer Berg

Kreise

Kreisklasse A St. 1 Hinrunde
Berliner TSC II C-Junioren

Frauen

Frauen Landesliga 7er
Wartenberger SV 1974

11er Frauen Bezirksliga Staffel 2
DJK Frauenfußball-Club Britz 09
FSV Fortuna Pankow 46

7er-Frauen-Bezirksliga Staffel 1
DJK Frauenfußball-Club Britz 09 IV

7er-Frauen-Bezirksliga Staffel 2
FC Stern Marienfelde 1912 II
DJK Frauenfußball-Club Britz 09 III
SV Seitenwechsel II

B-Juniorinnen Bezirksklasse Berlin Staffel 1
SF Kladow 11er

11er C-Juniorinnen Landesliga Staffel 2
SFC Stern 1900

C-Juniorinnen Bezirksklasse Staffel 1
Eintracht Spandau 8er

C-Juniorinnen Bezirksklasse Staffel 2
FSV Spandauer Kickers 8er

D-Juniorinnen Bezirksliga St. 2 Hin
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh

D-Juniorinnen Bezirksliga St. 3 Hin
SV Blau-Gelb Berlin II
1. FC Lübars 1962

A-Junioren

A-Junioren Bezirksliga Staffel 2
1. FC Schöneberg 1913 II

A-Junioren Bezirksliga Staffel 4
Friedenauer TSC
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin

A-Junioren Bezirksliga Staffel 6
Berlin Hilalspor II
Türkiyemspor Berlin
B.S.C. Reinickendorf

B-Junioren

B-Junioren Bezirksliga Staffel 3
1. FC Wilmersdorf II

B-Junioren-Kreisliga A Staffel 2
Weißenseer FC II

B-Junioren-Kreisliga A Staffel 3
SC Union-Südost

B-Junioren-Kreisliga A Staffel 4
FC Polonia Berlin

B-Junioren-Kreisliga A Staffel 7
Wittenauer SC Concordia
Steglitz Gencler Birligi

B-Junioren-Kreisklasse A Staffel 1
TuS Makkabi Berlin
SC Futura 23
THC Franziskaner FC

B-Junioren-Kreisklasse A Staffel 2
DJK Schwarz Weiß Neukölln II
SC Borussia Friedrichsfelde II

C-Junioren

C-Junioren Bezirksliga Staffel 1
SSC Südwest

C-Junioren Bezirksliga Staffel 2
SV Bosna Berlin 94

C-Junioren Kreisliga A Staffel 2
FC Brandenburg 03

C-Junioren Kreisliga A Staffel 3
BFC Südring

C-Junioren Kreisliga A offene Liga
RFC Liberta 1914
SV Treptow 46

C-Junioren Kreisklasse A St. 1 Hinrunde
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II
Wittenauer SC Concordia II

C-Junioren Kreisklasse A St. 2 Hinrunde
SpVgg Tiergarten 58 II

C-Junioren Kreisklasse A St. 3 Hinrunde
Oranje Berlin II
FC Arminia Tegel II

C-Junioren Kreisklasse A St. 4 Hinrunde
HFC Berlin II
WFC Corso Vineta II
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II

C-Junioren Kreisklasse B Staffel 1
FSV Hansa 07 III

C-Junioren Kreisklasse C Staffel 4
SC Gatow III

C-Junioren Kreisklasse D Staffel 1
BSC Kickers 1900 III

C-Junioren Kreisklasse D Staffel 2
SV Treptow 46 II
DJK Schwarz Weiß Neukölln

C-Junioren Kreisklasse D Staffel 3
FC Arminia Tegel
THC Franziskaner FC
B.S.C. Reinickendorf 1921 II

D-Junioren

D-Junioren Bezirksliga Staffel 1
BSC Comet

D-Jugend Bezirksliga Staffel 5
1. Traber FC Mariendorf

D-Junioren Kreisklasse A Staffel 2
SC Union-Südost II

D-Jugend Kreisklasse A Staffel 4
SV Norden-Nordwest II

D-Junioren Kreisklasse A Staffel 6
FC Arminia Tegel II
HFC Berlin II
BFC Alemannia 1890 II

D-Junioren Kreisklasse A Staffel 7
Anadoluspor Berlin II

D-Jugend Kreisklasse B Staffel 1
BSV Dersim 1993 III

D-Junioren Kreisklasse B Staffel 2
FC Stern Marienfelde 1912 III
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II

D-Junioren Kreisklasse B Staffel 4
Berlin Hilalspor III

D-Junioren-Kreisklasse B Staffel 5
BSV Heinersdorf III

D-Junioren Kreisklasse C Staffel 4
Frohnauer SC 1946 V

D-Junioren Kreisklasse C Staffel 6
VfB Berlin 1911 IV

D-Junioren Kreisklasse C Staffel 8
HFC Berlin IV

D-Junioren Kreisklasse C Staffel 9
BSV Hürtürkel IV

Alt-Herren

Ü60 Bezirksliga Staffel 2
SV Stern Britz 1889

Ü60 Bezirksliga Staffel 3
Wartenberger SV 1974 II

Ü50 Bezirksliga Staffel 2
BSC Eintracht Südring
1. FC Schöneberg

Ü40 Verbandsliga Berlin
FC Internationale Berlin

Ü40 Landesliga Staffel 2
FC Brandenburg 03

Ü40 7er Landesliga Staffel 1
NSF 1907

Ü40 7er Kreisliga A Staffel 1
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin II

Ü40 7er Kreisliga A Staffel 3
MSV Normannia 08 Berlin

Ü32 Landesliga Staffel 1
FC Concordia Wilhelmsruh

Ü32 Landesliga Staffel 2
SV Stern Britz 1889

Ü32 7er Landesliga Staffel 1
SV Berliner Verkehrsbetriebe 49

Ü32 7er Bezirksliga Staffel 1
Sport Klub Rapide Berlin
SC Siemensstadt

Ü32 7er Bezirksliga Staffel 2
Friedenauer TSC Ü32 7er

Ü32 7er Kreisliga A Staffel 1
1. FC Besiktas Berlin 2000

Ü32 7er Kreisliga A Staffel 2
BSV Heinersdorf

