 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Abgemeldet! Die Rückzüge am Mittelrhein im Überblick

Update vom 08. Februar: Diese Teams wurde in der Saison 2025/2026 vom Spielbetrieb zurückgezogen

von red · Heute, 08:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: Graff

Die Saison ist in vollem Gange und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an mittelrhein@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".

Verbandsebene:

Landesliga Mittelrhein Staffel 2
1. FC Düren II

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3
SC 1925 Wißkirchen

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 2
SV Vorgebirge

Kreise:

Aachen

Kreisliga B2
FSV Columbia Donnerberg

Kreisliga C1
SC Sparta Bardenberg II

Kreisliga C2
SuS Herzogenrath
SG Stolberg II

Kreisliga C3
JSC Blau-Weiss Aachen II
FC Stolberg II

Kreisliga D2
SC Berger Preuß III
SuS Herzogenrath II
DJK Sportfreunde Dorff II
VfB 08 Aachen II
Fortuna Beggendorf II

Kreisliga D3
RSV Hertha Strauch
Germania Eicherscheid III

Berg

Kreisliga C5
SV Refrath/Frankenforst II

Kreisliga D9
SSV Hochwald 1927 II

Bonn

Kreisliga B1
ISC AlHilal II
ISC Al Hilal Bonn II
TuS Pützchen 05

Kreisliga B2
FC Flerzheim
1. FC Hardtberg

Kreisliga C1 Bonn
SSV Alemannia Brenig
TuS Germania Hersel II

Kreisliga C3
SV Rot-Weiß Merl II

Kreisliga D1
Boluspor Bonn IV

Kreisliga D2
Associacao Lusitania de Bonn
SSV Alemannia Brenig II

Düren

Kreisliga B3
FC Düren 77 II

Kreisliga C1
FC Rasensport Tetz
SV Aldenhoven/Pattern II
Amicitia Schleiden II

Kreisliga C3
FC Bergwacht Berzbuir II

Euskirchen

Kreisliga B1
SV Rhenania Bessenich II

Kreisliga B2
Turn und Sportvereinigung Feytal

Kreisliga C3
SV Bronsfeld

Heinsberg

Kreisliga C3
SC Selfkant III

Köln

Kreisliga C1
Türkischer FC Köln 2001 II
SC Leverkusen 2017 II

Kreisliga D1
SC Borussia Köln-Kalk III

Kreisliga D4
TuS Köln-Stammheim 1889 III
FC Energie Köln II

Kreisliga D3
1. FC Union Köln III

Rhein-Erft

Kreisliga B2
Spvg Wesseling-Urfeld II
SC 08 Elsdorf II

Kreisliga C4
SC Fliesteden 1931 III

Kreisliga C5
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 III

Kreisliga D8
SV Weiden IV

Kreisliga D8
VfR Fischenich 1930 II
VfL Erp II

Sieg

Kreisliga C4 Sieg
TSV 06 Wolsdorf III
Siegburger SV 04 IV

Kreisliga C5 Sieg
SSV Happerschoß II
TuS Altenrath II

Kreisliga C6 Sieg
SV 09 Eitorf II
SV Lohmar II

Ü32

Ü32-Mittelrheinliga
JSV Köln 96

Frauen

Aachen

Frauen Kreisliga A
Hoengener SV

Berg

Kreisliga B
SV Refrath/Frankenhorst

Köln

Frauen-Kreisliga A Köln
GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 II

Sieg

Frauen-Kreisliga A
Sportfreunde Troisdorf 05 II
SV Rot Weiß Hütte II

Junioren / Juniorinnen:

A-Juniorinnen-Bezirksliga Staffel 1
SG Walberberg/Roisdorf
Schwarz-Weiß Schwanenberg

A-Juniorinnen-Bezirksliga Staffel 2
FC Rheinsüd Köln

B-Juniorinnen-Bezirksliga Staffel 3
FC Hertha Rheidt

C-Juniorinnen-Bezirksliga Qualifikation, Staffel 3
TuS Marialinden

C-Juniorinnen-Bezirksliga Frühjahr, Staffel 3
SV Alemannia Mariadorf

Aachen

A-Junioren-Sonderliga
Jugendsport Wenau
SG Merkstein/Ritzerfeld

A-Junioren-Staffel 1
DJK FV Haaren
FV Vaalserquartier II
FV Eschweiler
JFV Roetgen Rott

B-Junioren-Sonderliga
DJK Westwacht Aachen

B-Junioren-Staffel 1
1. JFC Alsdorf
FC Adler Büsbach
JSV Baesweiler
DJK Westwacht Aachen III
JSC Blau-Weiss Aachen
DJK Rasensport Brand II

B-Junioren-Staffel 2
SV Alemannia Mariadorf

C-Junioren-Sonderliga
FV Vaalserquartier
Sportfreunde Hörn

C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel 7
1. JFC Alsdorf

C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel 8
SC Ditib Aachen

C-Junioren-Norweger Staffel 1
Hoengener SV

D-Junioren Kreisklasse 10
SC Berger Preuß III

B-Juniorinnen Staffel 1
SG Jüngersdorf / Schlich

C-Junioren-Staffel 2 Frühjahr Aachen
VfR Linden-Neusen II

C-Junioren-Norweger Staffel 1 Aachen
SG Stolberg

Berg

B-Junioren-Kreisklasse Berg Ost
TuS Reichshof II

B-Junioren-Kreisklasse Berg West
DJK Dürscheid
FC Wiedenest-Othetal II

C-Junioren Sonderliga Berg
SV Union Rösrath

C-Junioren-Kreisklasse Berg Mitte
SG Ommerborn-S. / Herkenrath

C-Junioren-Kreisklasse Berg 9er-Staffel
SSV Bergneustadt 1908
SV Frömmersbach
SG Hunsheim

Bonn

A-Junioren-Sonderliga Bonn, Staffel 1
SG Oedekoven / Alfter / Impekoven

A-Junioren-Kreisklasse Bonn, Staffel 1
SSV Plittersdorf 1922

B-Junioren-Sonderliga
ISC AlHilal Bonn
SV Niederbachem

B-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
1. FC Hardtberg
TuS Germania Hersel 1910
SV Rot-Weiß Merl

B-Junioren-Kreisklasse Staffel 2
FC Rot-Weiss Lessenich II
SC Fortuna Bonn II

C-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
Rot-Gelb Wesseling
FC Rot-Weiss Lessenich
SV Boluspor Bonn 1992

C-Junioren-Kreisklasse, Staffel 1
SSV Merten

C-Junioren-Kreisklasse Bonn, Staffel 2
SG Wachtberg/Villip

C-Junioren-Kreisklasse, Staffel 3
Bonner SV Roleber II

Düren

A-Junioren-Leistungsklasse 2
FC Golzheim

B-Junioren-Sonderliga 1
JSG Ruraue II

B-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
FC Inden/Altdorf II

C-Junioren-Staffel 4 Qualifikation
JFV Sophienhöhe

D-Junioren-Sonderliga 1
CSV Düren

Euskirchen

A-Junioren-Qualifikation Staffel 1
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim

B-Junioren-Qualifikation Staffel 2
Bliesheimer BC II

C-Junioren-Qualifikation Staffel 2
SC Germania Erftstadt-Lechenich II

Heinsberg

A-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
SC Myhl

B-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
1. FC Rheinland Übach-Palenberg II

B-Junioren-Staffel 2 Qualifikation
Spielverein Immerath

C-Junioren-Leistungsklasse 2
SG Helpenstein/Gerderath

Köln

A-Junioren-Leistungsklasse Staffel 2
1. FC Union Köln

A-Junioren-Sonderliga Köln
SpVg Porz 1919

A-Junioren-Leistungsklasse
DJK Grün-Weiß Nippes

B-Junioren-Leistungsklasse
SC Schwarz-Weiß Köln
1. FSV Köln
DSK Köln

B-Junioren-Kreisklasse Köln, Staffel 2
FC Germania Zündorf 1913

C-Junioren-Leistungsklasse 2 (U14)
SSV Leverkusen-Alkenrath
VfB 05 Köln rrh.
Sportvereinigung Deutz 05 II

C-Juniorinnen-Kreisklasse Rhein-Erft/Köln
SV Kaster II

C9er-Junioren-Kreisklasse Köln
Bosna Köln
SC Schwarz-Weiß Köln II
TSV 07 Köln-Merheim
S.u.S. Nippes
Vorwärts Spoho 98 II

Rhein-Erft

A-Junioren-Quali 2
SV Erfa 09 Gymnich
Pulheimer SC

B-Junioren-Quali Rhein-Erft Staffel 16
FC Viktoria 1919 Manheim

B-Junioren-Quali Rhein-Erft Staffel 18
SV Kirch-Grottenherten

C-Junioren-Quali, Staffel 1
SV Lövenich/Widdersdorf
FC Rheinsüd Köln IV

C-Junioren-Quali, Staffel 4
SC 1923 Meschenich

C-Junioren-Sonderliga Rhein-Erft
SpVgg 1921/29 Vochem

C-Junioren-Quali, Staffel 2
BC Viktoria Glesch-Pfaffendorf

B-Juniorinnen-Kreisklasse Rhein-Erft
Kölner Sportverein 59/65 Heimersdorf

D-Juniorinnen-Kreisklasse 1 Köln/Rhein-Erft
1. FC Quadrath-Ichendorf

Sieg

B-Junioren-Leistungsklasse Sieg
SSV Kaldauen

B-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
SV Rot Weiß Hütte

B-Junioren-Quali Sieg, Staffel 4
FC Sankt Augustin II

C-Juniorinnen-Kreisklasse
SV Menden II