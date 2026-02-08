Abgemeldet! Die Rückzüge am Mittelrhein im Überblick

Die Saison ist in vollem Gange und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.
Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.
Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an mittelrhein@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".
Landesliga Mittelrhein Staffel 2
1. FC Düren II
Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3
SC 1925 Wißkirchen
Bezirksliga Mittelrhein Staffel 2
SV Vorgebirge
Aachen
Kreisliga B2
FSV Columbia Donnerberg
Kreisliga C1
SC Sparta Bardenberg II
Kreisliga C2
SuS Herzogenrath
SG Stolberg II
Kreisliga C3
JSC Blau-Weiss Aachen II
FC Stolberg II
Kreisliga D2
SC Berger Preuß III
SuS Herzogenrath II
DJK Sportfreunde Dorff II
VfB 08 Aachen II
Fortuna Beggendorf II
Kreisliga D3
RSV Hertha Strauch
Germania Eicherscheid III
Berg
Kreisliga C5
SV Refrath/Frankenforst II
Kreisliga D9
SSV Hochwald 1927 II
Bonn
Kreisliga B1
ISC AlHilal II
ISC Al Hilal Bonn II
TuS Pützchen 05
Kreisliga B2
FC Flerzheim
1. FC Hardtberg
Kreisliga C1 Bonn
SSV Alemannia Brenig
TuS Germania Hersel II
Kreisliga C3
SV Rot-Weiß Merl II
Kreisliga D1
Boluspor Bonn IV
Kreisliga D2
Associacao Lusitania de Bonn
SSV Alemannia Brenig II
Düren
Kreisliga B3
FC Düren 77 II
Kreisliga C1
FC Rasensport Tetz
SV Aldenhoven/Pattern II
Amicitia Schleiden II
Kreisliga C3
FC Bergwacht Berzbuir II
Euskirchen
Kreisliga B1
SV Rhenania Bessenich II
Kreisliga B2
Turn und Sportvereinigung Feytal
Kreisliga C3
SV Bronsfeld
Heinsberg
Kreisliga C3
SC Selfkant III
Köln
Kreisliga C1
Türkischer FC Köln 2001 II
SC Leverkusen 2017 II
Kreisliga D1
SC Borussia Köln-Kalk III
Kreisliga D4
TuS Köln-Stammheim 1889 III
FC Energie Köln II
Kreisliga D3
1. FC Union Köln III
Rhein-Erft
Kreisliga B2
Spvg Wesseling-Urfeld II
SC 08 Elsdorf II
Kreisliga C4
SC Fliesteden 1931 III
Kreisliga C5
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 III
Kreisliga D8
SV Weiden IV
Kreisliga D8
VfR Fischenich 1930 II
VfL Erp II
Sieg
Kreisliga C4 Sieg
TSV 06 Wolsdorf III
Siegburger SV 04 IV
Kreisliga C5 Sieg
SSV Happerschoß II
TuS Altenrath II
Kreisliga C6 Sieg
SV 09 Eitorf II
SV Lohmar II
Ü32-Mittelrheinliga
JSV Köln 96
Aachen
Frauen Kreisliga A
Hoengener SV
Berg
Kreisliga B
SV Refrath/Frankenhorst
Köln
Frauen-Kreisliga A Köln
GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 II
Sieg
Frauen-Kreisliga A
Sportfreunde Troisdorf 05 II
SV Rot Weiß Hütte II
A-Juniorinnen-Bezirksliga Staffel 1
SG Walberberg/Roisdorf
Schwarz-Weiß Schwanenberg
A-Juniorinnen-Bezirksliga Staffel 2
FC Rheinsüd Köln
B-Juniorinnen-Bezirksliga Staffel 3
FC Hertha Rheidt
C-Juniorinnen-Bezirksliga Qualifikation, Staffel 3
TuS Marialinden
C-Juniorinnen-Bezirksliga Frühjahr, Staffel 3
SV Alemannia Mariadorf
Aachen
A-Junioren-Sonderliga
Jugendsport Wenau
SG Merkstein/Ritzerfeld
A-Junioren-Staffel 1
DJK FV Haaren
FV Vaalserquartier II
FV Eschweiler
JFV Roetgen Rott
B-Junioren-Sonderliga
DJK Westwacht Aachen
B-Junioren-Staffel 1
1. JFC Alsdorf
FC Adler Büsbach
JSV Baesweiler
DJK Westwacht Aachen III
JSC Blau-Weiss Aachen
DJK Rasensport Brand II
B-Junioren-Staffel 2
SV Alemannia Mariadorf
C-Junioren-Sonderliga
FV Vaalserquartier
Sportfreunde Hörn
C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel 7
1. JFC Alsdorf
C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel 8
SC Ditib Aachen
C-Junioren-Norweger Staffel 1
Hoengener SV
D-Junioren Kreisklasse 10
SC Berger Preuß III
B-Juniorinnen Staffel 1
SG Jüngersdorf / Schlich
C-Junioren-Staffel 2 Frühjahr Aachen
VfR Linden-Neusen II
C-Junioren-Norweger Staffel 1 Aachen
SG Stolberg
Berg
B-Junioren-Kreisklasse Berg Ost
TuS Reichshof II
B-Junioren-Kreisklasse Berg West
DJK Dürscheid
FC Wiedenest-Othetal II
C-Junioren Sonderliga Berg
SV Union Rösrath
C-Junioren-Kreisklasse Berg Mitte
SG Ommerborn-S. / Herkenrath
C-Junioren-Kreisklasse Berg 9er-Staffel
SSV Bergneustadt 1908
SV Frömmersbach
SG Hunsheim
Bonn
A-Junioren-Sonderliga Bonn, Staffel 1
SG Oedekoven / Alfter / Impekoven
A-Junioren-Kreisklasse Bonn, Staffel 1
SSV Plittersdorf 1922
B-Junioren-Sonderliga
ISC AlHilal Bonn
SV Niederbachem
B-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
1. FC Hardtberg
TuS Germania Hersel 1910
SV Rot-Weiß Merl
B-Junioren-Kreisklasse Staffel 2
FC Rot-Weiss Lessenich II
SC Fortuna Bonn II
C-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
Rot-Gelb Wesseling
FC Rot-Weiss Lessenich
SV Boluspor Bonn 1992
C-Junioren-Kreisklasse, Staffel 1
SSV Merten
C-Junioren-Kreisklasse Bonn, Staffel 2
SG Wachtberg/Villip
C-Junioren-Kreisklasse, Staffel 3
Bonner SV Roleber II
Düren
A-Junioren-Leistungsklasse 2
FC Golzheim
B-Junioren-Sonderliga 1
JSG Ruraue II
B-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
FC Inden/Altdorf II
C-Junioren-Staffel 4 Qualifikation
JFV Sophienhöhe
D-Junioren-Sonderliga 1
CSV Düren
Euskirchen
A-Junioren-Qualifikation Staffel 1
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim
B-Junioren-Qualifikation Staffel 2
Bliesheimer BC II
C-Junioren-Qualifikation Staffel 2
SC Germania Erftstadt-Lechenich II
Heinsberg
A-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
SC Myhl
B-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
1. FC Rheinland Übach-Palenberg II
B-Junioren-Staffel 2 Qualifikation
Spielverein Immerath
C-Junioren-Leistungsklasse 2
SG Helpenstein/Gerderath
Köln
A-Junioren-Leistungsklasse Staffel 2
1. FC Union Köln
A-Junioren-Sonderliga Köln
SpVg Porz 1919
A-Junioren-Leistungsklasse
DJK Grün-Weiß Nippes
B-Junioren-Leistungsklasse
SC Schwarz-Weiß Köln
1. FSV Köln
DSK Köln
B-Junioren-Kreisklasse Köln, Staffel 2
FC Germania Zündorf 1913
C-Junioren-Leistungsklasse 2 (U14)
SSV Leverkusen-Alkenrath
VfB 05 Köln rrh.
Sportvereinigung Deutz 05 II
C-Juniorinnen-Kreisklasse Rhein-Erft/Köln
SV Kaster II
C9er-Junioren-Kreisklasse Köln
Bosna Köln
SC Schwarz-Weiß Köln II
TSV 07 Köln-Merheim
S.u.S. Nippes
Vorwärts Spoho 98 II
Rhein-Erft
A-Junioren-Quali 2
SV Erfa 09 Gymnich
Pulheimer SC
B-Junioren-Quali Rhein-Erft Staffel 16
FC Viktoria 1919 Manheim
B-Junioren-Quali Rhein-Erft Staffel 18
SV Kirch-Grottenherten
C-Junioren-Quali, Staffel 1
SV Lövenich/Widdersdorf
FC Rheinsüd Köln IV
C-Junioren-Quali, Staffel 4
SC 1923 Meschenich
C-Junioren-Sonderliga Rhein-Erft
SpVgg 1921/29 Vochem
C-Junioren-Quali, Staffel 2
BC Viktoria Glesch-Pfaffendorf
B-Juniorinnen-Kreisklasse Rhein-Erft
Kölner Sportverein 59/65 Heimersdorf
D-Juniorinnen-Kreisklasse 1 Köln/Rhein-Erft
1. FC Quadrath-Ichendorf
Sieg
B-Junioren-Leistungsklasse Sieg
SSV Kaldauen
B-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
SV Rot Weiß Hütte
B-Junioren-Quali Sieg, Staffel 4
FC Sankt Augustin II
C-Juniorinnen-Kreisklasse
SV Menden II