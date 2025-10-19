 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Abgemeldet! Die Rückzüge am Mittelrhein im Überblick

Update vom 17. Oktober: Diese Teams wurde in der Saison 2025/2026 vom Spielbetrieb zurückgezogen

Die Saison ist in vollem Gange und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an mittelrhein@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".

Verbandsebene:

Landesliga Mittelrhein Staffel 2
1. FC Düren II

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3
SC 1925 Wißkirchen

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 2
SV Vorgebirge

Kreise:

Aachen

Kreisliga B2
FSV Columbia Donnerberg

Kreisliga C1
SC Sparta Bardenberg II

Kreisliga C2
SuS Herzogenrath
SG Stolberg II

Kreisliga C3
JSC Blau-Weiss Aachen II

Kreisliga D2
SC Berger Preuß III
SuS Herzogenrath II
DJK Sportfreunde Dorff II
VfB 08 Aachen II

Kreisliga D3
RSV Hertha Strauch
Germania Eicherscheid III

Berg

Kreisliga C5
SV Refrath/Frankenforst II

Kreisliga D9
SSV Hochwald 1927 II

Bonn

Kreisliga B1
ISC AlHilal II
ISC Al Hilal Bonn II

Kreisliga B2
FC Flerzheim
1. FC Hardtberg

Kreisliga C3
SV Rot-Weiß Merl II

Kreisliga D1
Boluspor Bonn IV

Kreisliga D2
Associacao Lusitania de Bonn

Düren

Kreisliga C1
FC Rasensport Tetz
SV Aldenhoven/Pattern II
Amicitia Schleiden II

Kreisliga C3
FC Bergwacht Berzbuir II

Euskirchen

Kreisliga B1
SV Rhenania Bessenich II

Heinsberg

Kreisliga C3
SC Selfkant III

Köln

Kreisliga C1
Türkischer FC Köln 2001 II

Kreisliga D1
SC Borussia Köln-Kalk III

Kreisliga D4
TuS Köln-Stammheim 1889 III
FC Energie Köln II

Kreisliga D3
1. FC Union Köln III

Rhein-Erft

Kreisliga B2
Spvg Wesseling-Urfeld II

Kreisliga C4
SC Fliesteden 1931 III

Kreisliga C5
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 III

Kreisliga D8
VfR Fischenich 1930 II

Sieg

Kreisliga C4 Sieg
TSV 06 Wolsdorf III

Kreisliga C5 Sieg
SSV Happerschoß II

Kreisliga C6 Sieg
SV 09 Eitorf II

Frauen

Köln

Frauen-Kreisliga A Köln
GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 II

Junioren / Juniorinnen:

C-Juniorinnen-Bezirksliga Mittelrhein Qualifikation, Staffel 3
TuS Marialinden

Aachen

A-Junioren-Sonderliga
Jugendsport Wenau

A-Junioren-Staffel 1
DJK FV Haaren
FV Vaalserquartier II
FV Eschweiler

B-Junioren-Sonderliga
DJK Westwacht Aachen

B-Junioren-Staffel 1
1. JFC Alsdorf
FC Adler Büsbach
JSV Baesweiler

B-Junioren-Staffel 1
DJK Westwacht Aachen III

C-Junioren-Sonderliga
FV Vaalserquartier

C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel 7
1. JFC Alsdorf

C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel 8
SC Ditib Aachen

C-Junioren-Norweger Staffel 1
Hoengener SV

B-Juniorinnen Staffel 1
SG Jüngersdorf / Schlich

Berg

B-Junioren-Kreisklasse Berg Ost
TuS Reichshof II

C-Junioren Sonderliga Berg
SV Union Rösrath

C-Junioren-Kreisklasse Berg Mitte
SG Ommerborn-S. / Herkenrath

C-Junioren-Kreisklasse Berg 9er-Staffel
SSV Bergneustadt 1908
SV Frömmersbach

Bonn

A-Junioren-Kreisklasse Bonn, Staffel 1
SSV Plittersdorf 1922

B-Junioren-Sonderliga
ISC AlHilal Bonn

B-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
1. FC Hardtberg
TuS Germania Hersel 1910

B-Junioren-Kreisklasse Staffel 2
FC Rot-Weiss Lessenich II

C-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
Rot-Gelb Wesseling

C-Junioren-Kreisklasse Bonn, Staffel 3
Bonner SV Roleber II

Düren

B-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
FC Inden/Altdorf II

C-Junioren-Staffel 4 Qualifikation
JFV Sophienhöhe

Euskirchen

A-Junioren-Qualifikation Staffel 1
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim

B-Junioren-Qualifikation Staffel 2
Bliesheimer BC II

C-Junioren-Qualifikation Staffel 2
SC Germania Erftstadt-Lechenich II

Heinsberg

A-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
SC Myhl

B-Junioren-Staffel 2 Qualifikation
Spielverein Immerath

Köln

A-Junioren-Leistungsklasse Staffel 2
1. FC Union Köln

B-Junioren-Leistungsklasse
SC Schwarz-Weiß Köln
1. FSV Köln
DSK Köln

C-Junioren-Leistungsklasse 2 (U14)
SSV Leverkusen-Alkenrath
VfB 05 Köln rrh.

C-Juniorinnen-Kreisklasse Rhein-Erft/Köln
SV Kaster II

C9er-Junioren-Kreisklasse Köln
Bosna Köln

A-Junioren-Leistungsklasse
DJK Grün-Weiß Nippes

Rhein-Erft

A-Junioren-Quali 2
SV Erfa 09 Gymnich
Pulheimer SC

C-Junioren-Quali, Staffel 1
SV Lövenich/Widdersdorf

C-Junioren-Quali, Staffel 4
SC 1923 Meschenich

D-Juniorinnen-Kreisklasse 1 Köln/Rhein-Erft
1. FC Quadrath-Ichendorf

Sieg

B-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
SV Rot Weiß Hütte

B-Junioren-Quali Sieg, Staffel 4
FC Sankt Augustin II

C-Juniorinnen-Kreisklasse
SV Menden II

