Abgemeldet! Die Rückzüge am Mittelrhein im Überblick

Die Saison steht in den Startlöchern und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.
Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.
Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an mittelrhein@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".
Landesliga Mittelrhein Staffel 2
1. FC Düren II
Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3
SC 1925 Wißkirchen
Bezirksliga Mittelrhein Staffel 2
SV Vorgebirge
Aachen
Kreisliga B2
FSV Columbia Donnerberg
Kreisliga C1
SC Sparta Bardenberg II
Kreisliga C2
SuS Herzogenrath
SG Stolberg II
Kreisliga C3
JSC Blau-Weiss Aachen II
Kreisliga D2
SC Berger Preuß III
SuS Herzogenrath II
DJK Sportfreunde Dorff II
VfB 08 Aachen II
Kreisliga D3
RSV Hertha Strauch
Germania Eicherscheid III
Berg
Kreisliga C5
SV Refrath/Frankenforst II
Kreisliga D9
SSV Hochwald 1927 II
Bonn
Kreisliga B1
ISC AlHilal II
ISC Al Hilal Bonn II
Kreisliga B2
FC Flerzheim
1. FC Hardtberg
Kreisliga C3
SV Rot-Weiß Merl II
Kreisliga D1
Boluspor Bonn IV
Kreisliga D2
Associacao Lusitania de Bonn
Düren
Kreisliga C1
FC Rasensport Tetz
SV Aldenhoven/Pattern II
Amicitia Schleiden II
Kreisliga C3
FC Bergwacht Berzbuir II
Euskirchen
Kreisliga B1
SV Rhenania Bessenich II
Heinsberg
Kreisliga C3
SC Selfkant III
Köln
Kreisliga C1
Türkischer FC Köln 2001 II
Kreisliga D1
SC Borussia Köln-Kalk III
Kreisliga D4
TuS Köln-Stammheim 1889 III
FC Energie Köln II
Kreisliga D3
1. FC Union Köln III
Rhein-Erft
Kreisliga B2
Spvg Wesseling-Urfeld II
Kreisliga C4
SC Fliesteden 1931 III
Kreisliga C5
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 III
Kreisliga D8
VfR Fischenich 1930 II
Sieg
Kreisliga C5 Sieg
SSV Happerschoß II
Kreisliga C6 Sieg
SV 09 Eitorf II
Köln
Frauen-Kreisliga A Köln
GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 II
C-Juniorinnen-Bezirksliga Mittelrhein Qualifikation, Staffel 3
TuS Marialinden
Aachen
A-Junioren-Sonderliga
Jugendsport Wenau
A-Junioren-Staffel 1
DJK FV Haaren
FV Vaalserquartier II
FV Eschweiler
B-Junioren-Sonderliga
DJK Westwacht Aachen
B-Junioren-Staffel 1
1. JFC Alsdorf
FC Adler Büsbach
JSV Baesweiler
B-Junioren-Staffel 1
DJK Westwacht Aachen III
C-Junioren-Sonderliga
FV Vaalserquartier
C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel 7
1. JFC Alsdorf
C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel 8
SC Ditib Aachen
C-Junioren-Norweger Staffel 1
Hoengener SV
B-Juniorinnen Staffel 1
SG Jüngersdorf / Schlich
Berg
B-Junioren-Kreisklasse Berg Ost
TuS Reichshof II
C-Junioren Sonderliga Berg
SV Union Rösrath
C-Junioren-Kreisklasse Berg Mitte
SG Ommerborn-S. / Herkenrath
C-Junioren-Kreisklasse Berg 9er-Staffel
SSV Bergneustadt 1908
SV Frömmersbach
Bonn
A-Junioren-Kreisklasse Bonn, Staffel 1
SSV Plittersdorf 1922
B-Junioren-Sonderliga
ISC AlHilal Bonn
B-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
1. FC Hardtberg
TuS Germania Hersel 1910
B-Junioren-Kreisklasse Staffel 2
FC Rot-Weiss Lessenich II
C-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
Rot-Gelb Wesseling
C-Junioren-Kreisklasse Bonn, Staffel 3
Bonner SV Roleber II
Düren
B-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
FC Inden/Altdorf II
C-Junioren-Staffel 4 Qualifikation
JFV Sophienhöhe
Euskirchen
A-Junioren-Qualifikation Staffel 1
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim
B-Junioren-Qualifikation Staffel 2
Bliesheimer BC II
C-Junioren-Qualifikation Staffel 2
SC Germania Erftstadt-Lechenich II
Heinsberg
A-Junioren-Staffel 1 Qualifikation
SC Myhl
B-Junioren-Staffel 2 Qualifikation
Spielverein Immerath
Köln
A-Junioren-Leistungsklasse Staffel 2
1. FC Union Köln
B-Junioren-Leistungsklasse
SC Schwarz-Weiß Köln
1. FSV Köln
DSK Köln
C-Junioren-Leistungsklasse 2 (U14)
SSV Leverkusen-Alkenrath
VfB 05 Köln rrh.
C-Juniorinnen-Kreisklasse Rhein-Erft/Köln
SV Kaster II
C9er-Junioren-Kreisklasse Köln
Bosna Köln
A-Junioren-Leistungsklasse
DJK Grün-Weiß Nippes
Rhein-Erft
A-Junioren-Quali 2
SV Erfa 09 Gymnich
Pulheimer SC
C-Junioren-Quali, Staffel 1
SV Lövenich/Widdersdorf
C-Junioren-Quali, Staffel 4
SC 1923 Meschenich
D-Juniorinnen-Kreisklasse 1 Köln/Rhein-Erft
1. FC Quadrath-Ichendorf
Sieg
B-Junioren-Kreisklasse Staffel 1
SV Rot Weiß Hütte
B-Junioren-Quali Sieg, Staffel 4
FC Sankt Augustin II
C-Juniorinnen-Kreisklasse
SV Menden II