Abgemeldet! Die Rückzüge am Mittelrhein im Überblick

Die Saison steht in den Startlöchern und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.
Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.
Falls wir ein Team übersehen haben oder du von einem neuen Rückzug erfährst, schreib uns bitte eine kurze Mail an mittelrhein@fupa.net mit dem Betreff "Rückzug".
Bezirksliga Mittelrhein Staffel 4
SV Vorgebirge
Aachen
Kreisliga C2 Aachen
SuS Herzogenrath
Kreisliga D2 Aachen
SC Berger Preuß III
Kreisliga D3 Aachen
RSV Hertha Strauch
Germania Eicherscheid III
Berg
Kreisliga C5 Berg
SV Refrath/Frankenforst II
Düren
Kreisliga C1 Düren
FC Rasensport Tetz
Köln
Kreisliga C1 Köln
Türkischer FC Köln 2001 II
Rhein-Erft
Kreisliga B2 Rhein-Erft
Spvg Wesseling-Urfeld II
Kreisliga C4 Rhein-Erft
SC Fliesteden 1931 III
Aachen
A-Junioren-Sonderliga Aachen
Jugendsport Wenau
C-Junioren-Sonderliga
FV Vaalserquartier
Sieg
B-Junioren-Kreisklasse Sieg, Staffel 1
SV Rot Weiß Hütte
C-Juniorinnen-Kreisklasse Sieg
SV Menden II