Allgemeines
Abgemeldet! Die Rückzüge am Mittelrhein im Überblick

Diese Teams wurde in der Saison 2025/2026 vom Spielbetrieb zurückgezogen

Die Saison steht in den Startlöchern und einmal mehr haben etliche Mannschaften zurückgezogen – sogar schon vor dem Saisonstart. Die Übersicht für die komplette Saison findest du im Folgenden.

Es ist quasi zur unschönen Normalität geworden, dass etliche Mannschaften abgemeldet werden. In unserer Übersicht halten wir euch auf dem Laufenden, welche Klubs bei den Herren, Frauen und Junioren in dieser Saison schon Teams zurückgezogen haben. Die Liste wird während der Saison stetig gepflegt und geupdatet.

Verbandsebene:

Landesliga Mittelrhein Staffel 2
1. FC Düren II

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3
SC 1925 Wißkirchen

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 4
SV Vorgebirge

Kreise:

Aachen

Kreisliga C2 Aachen
SuS Herzogenrath

Kreisliga D2 Aachen
SC Berger Preuß III

Kreisliga D3 Aachen
RSV Hertha Strauch
Germania Eicherscheid III

Berg

Kreisliga C5 Berg
SV Refrath/Frankenforst II

Düren

Kreisliga C1 Düren
FC Rasensport Tetz

Köln

Kreisliga C1 Köln
Türkischer FC Köln 2001 II

Rhein-Erft

Kreisliga B2 Rhein-Erft
Spvg Wesseling-Urfeld II

Kreisliga C4 Rhein-Erft
SC Fliesteden 1931 III

Junioren / Juniorinnen:

Aachen

A-Junioren-Sonderliga Aachen
Jugendsport Wenau

C-Junioren-Sonderliga
FV Vaalserquartier

Sieg

B-Junioren-Kreisklasse Sieg, Staffel 1
SV Rot Weiß Hütte

C-Juniorinnen-Kreisklasse Sieg
SV Menden II

