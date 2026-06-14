Abgeklärte Laxtener belohnen sich nach der Pause

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit steigerte sich die Heimmannschaft nach dem Seitenwechsel deutlich und erarbeitete sich eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel.

Am Samstagnachmittag trafen die beiden Meister der Landesliga der A-Junioren im Hinspiel der Aufstiegsrunde auf dem Sportplatz von Laxten in Lingen aufeinander. Nach dem verdienten 3:1-Heimsieg des SV Olympia Laxten gegen den JFV Edewecht folgt nun ein echtes Entscheidungsspiel um den direkten Aufstieg in die Niedersachsenliga.

Das mit Spannung erwartete Duell begann auf dem makellosen, saftig grünen Kunstgrasplatz im Sportzentrum Laxten direkt mit viel Tempo. Die Hausherren fackelten nicht lange und stellen die Weichen früh auf Erfolg, als Michel Brinker bereits in der vierten Minute nach einer sehenswerten Kombination eiskalt zum 1:0 einnetzte. Wer nun dachte, die Gäste würden vor Ehrfurcht erstarren, sah sich getäuscht.

Edewecht schüttelte den frühen Schock mutig ab und spielte munter nach vorne. Nur zehn Minuten später belohnten sie sich für diesen offensiven Mut: Len Schröder stand goldrichtig und erzielte den verdienten 1:1-Ausgleich. Schiedsrichter Florian Buß hatte die intensiv geführte, aber stets faire Partie dabei von der ersten Sekunde an voll im Griff. Nach dem furiosen Auftakt verflachte das Geschehen auf dem Platz allerdings etwas, da sich beide Mannschaften im Mittelfeld aufrieben und spielerische Highlights bis zum Pausenpfiff Mangelware blieben.

Laxten spielt nach der Pause sachlich

Mit dem Wiederanpfiff präsentierte sich Olympia Laxten wie transformiert und übernahm sofort die volle Kontrolle. Die Mannschaft agierte fortan extrem sachlich, schaltete jegliches Risiko aus und diktierte das Tempo nach Belieben. Die Defensive stand wie eine unüberwindbare Festung, sodass Laxten im gesamten zweiten Durchgang praktisch überhaupt nichts mehr anbrennen ließ.

Gleichzeitig sorgte die Kulisse am Spielfeldrand für echte Finalstimmung. Die lautstarke Fangruppe aus Edewecht hatte ein Mikrofon sowie Trommeln im Dauereinsatz und peitschte ihr Team mit stimmungsvollen Gesängen unermüdlich nach vorne. Für ein besonders charmantes Bild sorgte ein kleines Mädchen im Fanblock, das völlig begeistert mitsang und das gesamte Publikum blendend unterhielt. Auf dem Platz blieb Laxten von der Kulisse jedoch unbeeindruckt. Der Schlüssel zum Erfolg lag im Zentrum, wo Lars eine absolute Masterklasse im Mittelfeld ablieferte. Als unermüdlicher Antreiber und großer Ruhepol zugleich fing er fast jeden Ball ab und leitete die Angriffe klug ein.

Tore zur Vorentscheidung

Die spielerische Dominanz der Gastgeber spiegelte sich schließlich auch auf der Anzeigetafel wider. In der 62. Minute belohnte Phil Rado den enormen Aufwand und schob nach einer Drangphase zur vielumjubelten 2:1-Führung ein. Edewecht versuchte in den Schlussminuten zwar noch einmal verzweifelt, den Druck zu erhöhen, doch Laxten schüttelte die Angriffe routiniert ab.

In der 90. Minute machte Franziskus Vehring dann endgültig den Deckel drauf, als er einen Konter perfekt zum 3:1-Endstand abschloss. Damit krönte die Mannschaft eine reife Leistung in der zweiten Halbzeit.

Entscheidung um den Aufstieg in Edewecht

Alle blicken gespannt auf das kommende Wochenende: Am Samstag, den 20. Juni, steigt um 17:00 Uhr das alles entscheidende Rückspiel in Ede, bei dem der endgültige Aufsteiger in die Niedersachsenliga ermittelt wird.