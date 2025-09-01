Abgeklärt, zu Null: VfL Osnabrück holt ersten Auswärtsdreier

Der VfL Osnabrück hat seine aufsteigende Form bestätigt und den ersten Auswärtssieg der laufenden Drittliga-Saison eingefahren. Beim 2:0 gegen den Aufsteiger TSV Havelse im hannoverschen Eilenriedestadion überzeugten die Lila-Weißen durch Zielstrebigkeit, Spielkontrolle und Effizienz – und dürfen sich zugleich über das dritte Zu-Null-Spiel in vier Partien freuen.

Trainer Timo Schultz veränderte seine Startelf im Vergleich zum überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Saarbrücken auf zwei Positionen. Fridolin Wagner ersetzte Bryan Henning im zentralen Mittelfeld, Tony Lesueur kam für Ismail Badjie zu seinem ersten Startelfeinsatz.

Havelse versteckte sich jedoch keineswegs und hatte durch Marko Ilic (14') sowie per Freistoß an die Latte (23') ebenfalls gute Chancen. Kurz darauf lag der Ball im Tor – allerdings auf der falschen Seite. Robin Fabinski traf nach einem Eckball, doch ein Handspiel nahm dem Treffer die Gültigkeit. Im Gegenzug musste Lesueur auf der anderen Seite stark gegen einen Konter klären (25').

Vor über 2.000 lautstarken Auswärtsfans übernahm der VfL früh das Kommando. Hohes Pressing, schnelle Balleroberungen – so auch in Minute zwölf, als Kammerbauer nach einem Fehlpass die Kugel auf Kehl durchsteckte. Der Versuch des 23-Jährigen strich nur knapp über das Gebälk.

Dann schlug die Stunde von Robin Meißner. Der Mittelstürmer setzte TSV-Keeper Tom Opitz energisch unter Druck, blockte dessen Befreiungsschlag und ließ den Ball im hohen Bogen zum 1:0 ins Netz segeln (32'). Ein Premierentor, wie es entschlossener kaum sein könnte.

Dänische Effizienz: Jacobsen trifft erneut nach Christensen-Ecke

Auch nach dem Seitenwechsel behielt der VfL die Kontrolle. Meißner und Kehl hatten in der 52. und 53. Minute gute Gelegenheiten, letzterer wurde im Strafraum klar getroffen – der Pfiff blieb jedoch aus. Im Gegenzug musste Jonsson gegen Ilic retten (54').

Dann kam das Duo, das bereits gegen Saarbrücken den Unterschied gemacht hatte: Christensen und Badjie wurden eingewechselt – und benötigten keine Minute, um sich in Szene zu setzen. Badjie gewann den Ball, schickte Christensen, dessen Schuss geblockt wurde. Die folgende Ecke trat der Däne dann selbst – und fand präzise den Kopf seines Landsmanns Bjarke Jacobsen. Der nickte im Fallen zum 2:0 ein (61') – sein zweites Kopfballtor in Folge.

Osnabrück bleibt griffig – Jonsson erneut mit weißer Weste

Auch in der Schlussphase blieben die Osnabrücker gefährlich. Pröger (73') und Badjie (77') hatten das dritte Tor auf dem Fuß, scheiterten aber an Opitz oder dem Außennetz. Die Gastgeber mühten sich um den Anschluss, blieben offensiv jedoch weitgehend harmlos – auch, weil der VfL in der Defensive erneut sehr stabil agierte. Jonsson musste kaum noch eingreifen und blieb zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Stimmen und Ausblick

Für Timo Schultz war es der erste Auswärtssieg als VfL-Trainer – und ein Erfolg, der den positiven Trend der vergangenen Wochen unterstreicht. Mit nun sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ist Osnabrück im oberen Tabellendrittel angekommen.

Am Dienstag steht mit dem Niedersachsenpokal-Viertelfinale beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II die nächste Pflichtaufgabe an (Anstoß: 19:00 Uhr), ehe es am kommenden Wochenende in der Liga weitergeht.

Tore:

0:1 Meißner (32')

0:2 Jacobsen (61')

Aufstellungen:

TSV Havelse: Opitz – Plume, Minz, Kolgeci (Rexhepi 79') – Riedel, Oltrogge (Berger 60'), Aytun (Sommer 45'), Düker, Boujellab – Posselt (Paldino 46'), Ilic

VfL Osnabrück: Jonsson – Fabinski, J. Müller, Wiemann – Kammerbauer, F. Wagner (Tesche 89'), Jacobsen, Schumacher (Christensen 59'), Lesueur (Riesselmann 71'), Kehl (Badjie 59') – Meißner (Pröger 71')