"Abgeklärt und souverän" - SVG Göttingen siegt in Wolfenbüttel

Die SVG Göttingen 07 setzte sich auswärts bei BV Germania Wolfenbüttel mit 4:1 durch und legte dabei vor allem im ersten Durchgang den Grundstein für den Erfolg. Die Gäste bleiben damit im Jahr 2026 weiterhin ungeschlagen und in Top-Form.
Trainer Nils Reutter zeigte sich entsprechend zufrieden: „Bei unserem 4:1-Auswärtssieg in Wolfenbüttel zeigten wir vor allem in der ersten Halbzeit eine souveräne Leistung mit vielen fußballerischen Highlights.“ Früh gingen die Gäste durch Thore Salzmann (4.) in Führung, ehe Yannis Fischer (22.) auf 2:0 erhöhte. „Zur Pause stand es hochverdient 2:0, wobei sogar noch mehr Tore möglich gewesen wären“, so Reutter.
„Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas komplizierter, da wir viele lange Bälle des Gegners verteidigen mussten und zunächst den Deckel nicht draufbekamen“, erklärte der SVG-Coach.
So kam Wolfenbüttel in der Schlussphase noch einmal heran: Lennard Lacheiner verkürzte in der 78. Minute auf 1:2. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. „Nach dem zwischenzeitlichen Gegentor folgte jedoch die perfekte Reaktion mit dem direkten 3:1 nach Anstoß“, beschrieb Reutter die entscheidende Phase. Tobias Bredow (79.) stellte den alten Abstand wieder her.
In der Folge machte die SVG endgültig alles klar. Ricardo Moreno Morales traf in der 87. Minute zum 4:1-Endstand. „Beide Tore waren großartig rausgespielt“, lobte Reutter die Offensive seiner Mannschaft.
Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg, den der Trainer klar einordnete: „Insgesamt ein abgeklärter, weitestgehend kontrollierter und spielerisch überzeugender Auftritt.“ Während Wolfenbüttel tief im Keller stecken bleibt, verteidigte die SVG Platz sechs und bleibt eines der formstärksten Teams der Liga.