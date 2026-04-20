"Abgeklärt und souverän" - SVG Göttingen siegt in Wolfenbüttel

Trainer Nils Reutter zeigte sich entsprechend zufrieden: „Bei unserem 4:1-Auswärtssieg in Wolfenbüttel zeigten wir vor allem in der ersten Halbzeit eine souveräne Leistung mit vielen fußballerischen Highlights.“ Früh gingen die Gäste durch Thore Salzmann (4.) in Führung, ehe Yannis Fischer (22.) auf 2:0 erhöhte. „Zur Pause stand es hochverdient 2:0, wobei sogar noch mehr Tore möglich gewesen wären“, so Reutter.

„Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas komplizierter, da wir viele lange Bälle des Gegners verteidigen mussten und zunächst den Deckel nicht draufbekamen“, erklärte der SVG-Coach.

Nur kurz Spannung

So kam Wolfenbüttel in der Schlussphase noch einmal heran: Lennard Lacheiner verkürzte in der 78. Minute auf 1:2. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. „Nach dem zwischenzeitlichen Gegentor folgte jedoch die perfekte Reaktion mit dem direkten 3:1 nach Anstoß“, beschrieb Reutter die entscheidende Phase. Tobias Bredow (79.) stellte den alten Abstand wieder her.