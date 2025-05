– Foto: Jens Grothe

"abgeklärt, routiniert und erwachsen" - Gäste gewinnen neun-Tore-Duell Platz vier verteidigt

Am gestrigen Mittwoch trafen die Freien Turner aus Braunschweig auf den Vorletzten FC Helmstedt. Für die Gäste ging es darum, wieder in die Spur zu finden, um den vierten Platz zu verteidigen. Das zeigten die Braunschweiger von Beginn an..

"Wir hatten den deutlich besseren Start." so Gian Luca Renner, Co-Trainer der Gäste. So stand es schon nach neun Minuten 0:2. Das 0:1 erzielte Luca Faustmann per Kopf nach Flanke von Maximilian Moslener. Beim zweiten Tor fungierte Faustmann als Vorlagengeber und legte für Marvin Fricke auf. Statt die nötige Sicherheit und Ruhe zu finden, kam Helmstedt aus dem Nichts in die Partie zurück. Luc Kilian erzielte den Anschlusstreffer.

Die Gäste hatten Chancen auf das dritte Tor, kassierten stattdessen aber das 2:2 nach schnellem Umschalten. Der Torschütze in der 43. Minute war erneut Kilian. Mit dem Pausenpfiff konnten die Gäste dann wieder den Führungstreffer erzielen. Len Schneider schloss überlegen ab zum 2:3. "Das war wichtig für unseren Kopf und dann hatten wir das Momentum wieder auf unserer Seite." so Renner. Fast fehlerlose zweite Halbzeit