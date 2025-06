Abgebrochenes Relegationsspiel: BSG spricht Urteil – Satte Geldstrafen

Es war die Szene des Sonntags, dem 15. Juni: Während RW Unna in der 118. Minute das Tür zur Bezirksliga mit dem Treffer zum 1:2 gegen Eintracht Erle ganz weit aufstieß, spielten sich auf dem Sportplatz an der Oststraße in Gelsenkirchen wilde Szenen ab. Während die Fans von RWU den Platz stürmten und feierten, wurde vor den Erler Trainerbänken lautstark mit den Schiedsrichtern diskutiert.