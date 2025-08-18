Abgebrochenes Derby

– Foto: Jörn Kutschmann

FC Spandau 06 – Spandauer Sport Club Teutonia 0:6 (Abbruch) 1.Runde Landespokal Berlin Saison 2025/2026 Sonntag, 17.08.2025 12:00 Uhr Sportplatz Ziegelhof 134 Zuschaue

Das Schöne daran, erwachsen zu sein, ist, dass man sich einfach gewisse Freiheiten rausnehmen kann.

Ich erinnere mich z. B. genau daran, dass man als Kind nicht einfach an ein Zeitschriftenregal im Supermarkt gehen konnte, um mal durch die Comics zu blättern.

„Das ist doch keine Bücherei hier!“, wurde man dann oft von Mitarbeitenden oder Erziehungsberechtigten getadelt. Doch mit lichter werdendem Haar, einem gepflegten 14-Tage-Bart auf dem Doppelkinn und Augenringen, die man nun mal hat, wenn man Papa eines Fünfjährigen ist, hat man einfach das Recht, ein paar Minuten in diversen Lektüren zu lesen. Nur die Art der Novellen hat sich geändert. War früher Micky Mouse das Ziel, geht der Griff heute zum Sonderheft der FuWo. Sagt es nicht weiter, aber ich hatte nie vor, das Heft zu kaufen. Ich wollte lediglich mal schnell gucken, was zu den Ama Zwee dort steht.

Leider entdeckte ich einen Fehler in der Vorstellung zu Hertha BSC III, und der Klugscheißer in mir musste ihn natürlich sofort der Redaktion der FuWo melden. Völlig sinnlos natürlich, denn das Heft war ja bereits gedruckt und der Fehler nicht mehr korrigierbar. So wurde auch gar nicht groß auf den Fehler eingegangen, sondern direkt gefragt, ob ich mir nicht am Sonntag ein Spandauer Derby für die FuWo geben will. Ich glaube, das letzte Mal so fest entschlossen „Ja“ hatte ich zuletzt bei meiner Hochzeit geantwortet. Um konkret zu werden: Der FC Spandau sollte den Spandauer Sport-Club Teutonia am Ziegelhof empfangen. Die Vorfreude wurde allerdings durch das Gerücht getrübt, dass der FC nur fünf Kicker im Kader hätte. Ob diese Zahl so stimmt, kann ich nicht sagen. Aber Probleme hatten die Jungs vom Ziegelhof auf jeden Fall, denn es mussten diverse Testkicks wegen Personalmangels abgesagt werden.