Abgebrochenes Bayernliga-Gipfeltreffen: Steht Urteil schon fest? Das wegen Nebel abgebrochene Spiel zwischen der DJK Gebenbach und dem FC Eintracht Bamberg wird aller Voraussicht nach neu angesetzt.

Das ging schneller als erwartet: Was das am Samstag wegen Nebels abgebrochenen Bayernliga-Spitzenspiel zwischen der DJK Gebenbach und dem FC Eintracht Bamberg betrifft, gibt es bereits einen Urteils-Antrag, der auch FuPa vorliegt. Der Verbandsanwalt schlägt vor, dass das Spiel neu angesetzt wird. Nun haben beide Vereine noch die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen, was FuPa-Informationen zufolge nicht der Fall sein wird. In der Folge wird das Sportgericht aller Voraussicht nach so entscheiden, wie der Verbandsanwalt vorgeschlagen hat.