Abgebrochene Verbandsliga-Partie: Erneute Unterbrechung bei Nachholung

Dieses Mal war es allerdings nicht die Dunkelheit, die zur Unterbrechung geführt hatte, sondern das Wetter. Schon während der Halbzeit donnerte es im Umland des Stadion der Waggonbauers, zur Stundenmarke prasselte starker Regen auf die Akteure hernieder und knapp 20 Minuten vor dem Ende wurde das Spielgeschehen aufgrund des Gewitters vorerst pausiert.

In dem Moment mögen sich wohl Spieler und Verantwortliche beider Seiten an das Aufeinandertreffen vom 30. April zurückerinnert haben. Damals war die Partie auch zunächst für eine Weile unterbrochen worden in der Hoffnung, das Flutlicht noch zum Laufen zu bringen. Nachdem dies in der halbstündigen Pause nicht gelungen war, wurde die Partie - damals führte der FSV Barleben kurz vor dem Ende mit 3:0 - abgebrochen und neu angesetzt. Den Barlebers drohte im Falle eines Abbruchs eine dritte Reise nach Ammendorf.

Am Sonntag aber konnte nach der Unterbrechung noch einmal angepfiffen werden. Das Unwetter zog weiter, so dass der Ball nach 20-minütiger Unterbrechung wieder rollte und die Begegnung regulär zu Ende geführt werden konnte. Dieses mal mit dem besseren Ende für die Hausherren: Nach einem frühen Treffer von Vincent Meyer gewann der BSV Halle-Ammendorf mit 1:0.

