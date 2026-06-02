Abgebrochene Bezirksliga-Spiele werden direkt nachgeholt

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In den Nachholspielen der Bezirksligen in Württemberg kehren zwei Partien zurück auf den Spielplan, die am vergangenen Wochenende wegen Unwetter und Gewittern abgebrochen werden mussten. In der Bezirksliga Nordschwarzwald steht TSV Möttlingen gegen SV Gültlingen unter hohem Druck, in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen will VfL Herrenberg gegen TSV Dagersheim den Heimvorteil nutzen. Es sind keine großen Finalspiele um Platz eins, aber Spiele mit großer Schwere: unten drängt die Angst, im Mittelfeld lockt die Chance, die Saison in ruhigere Bahnen zu lenken.

SV Gültlingen reist mit 41 Punkten aus 28 Spielen an und liegt damit im gesicherten Mittelfeld, allerdings dicht eingebettet in eine enge Zone zwischen Rang sechs und Rang neun. Gerade deshalb ist dieses Nachholspiel mehr als nur Pflichterfüllung. Ein Auswärtssieg würde Gültlingen weiter stabilisieren, während Möttlingen dringend ein Lebenszeichen braucht. Die Rollen scheinen klar, doch gerade solche Spiele leben von Nervosität, Wucht und der Angst vor dem einen entscheidenden Fehler.

Für TSV Möttlingen ist dieses Nachholspiel eine weitere Chance, sich gegen eine düstere Saisonentwicklung zu stemmen. Der Aufsteiger steht nach 28 Spielen bei 13 Punkten und trägt als Tabellenletzter die größte Last der Liga. Jeder ausstehende Punkt ist kostbar, jeder verpasste Moment schmerzt doppelt. Dass die Partie wegen Gewittern abgebrochen wurde, verschiebt die Entscheidung nur – und erhöht nun den Druck.

VfL Herrenberg geht mit 40 Punkten aus 28 Spielen in dieses Nachholspiel und hat die Chance, sich im dichten Mittelfeld der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen entscheidend zu verbessern. Schon jetzt liegt die Mannschaft auf Rang neun, doch mit einem Sieg könnte sie einen sichtbaren Satz nach oben machen und die eigene Saison deutlich beruhigen. Zuhause bietet sich also eine Gelegenheit, die man in dieser Tabellenlage nur ungern verstreichen lässt.

Für TSV Dagersheim ist die Lage deutlich heikler. Der Aufsteiger steht mit 28 Punkten aus 28 Partien auf Rang 13 und damit in einer Zone, in der jeder Spieltag neue Unruhe bringt. Ein Erfolg in Herrenberg würde die Hoffnung auf den Klassenverbleib kräftig nähren, eine Niederlage aber den Druck weiter verschärfen. Genau darin liegt die Spannung dieses Nachholspiels: Herrenberg kann sich Luft verschaffen, Dagersheim braucht sie fast schon.