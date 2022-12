Abgang zum Sommer Trainer Scheffer wird Heidekraut nach der Rückrunde verlassen

Scheffer feierte mit Heidekraut den Aufstieg in die 2. Kreisklasse in der Saison 2019/20 und entwickelte die Mannschaft dort zu einem ambitionierten, unangenehmen Gegner - derzeit überwintert man nach guter Hinrunde in der oberen Tabellenhälfte.

Martin Hennekes fasst die gemeinsame Arbeit mit Maik stellvertretend für den gesamten Vereinsvorstand zusammen: „Wir vom Vorstand bedanken uns für die (dann) 4,5 Jahre gemeinsame Zeit mit Maik als Trainer der Herrenmannschaft beim SV Heidekraut! Sportlich und menschlich passte es zu 100 Prozent, mit Maik konnten wir die langersehnte Rückkehr in die 2. Kreisklasse schaffen und haben uns dort mittlerweile etabliert! Ganz herzlich bedanken wir uns auch für den Einsatz neben dem Platz, wo Maik immer angepackt hat und Teil vom SV Heidekraut geworden ist! Wir wünschen alles Gute für die Zukunft, die Tore beim SV Heidekraut stehen immer offen.“

„Maik hat unfassbar viel Zeit und Arbeit in diesen Verein investiert - dies betrifft nicht nur seine Tätigkeit als Trainer. Wir alle rechnen ihm das hoch an!“, so Co-Kapitän Dennis Surmann zum angekündigten Abschied des Coaches.