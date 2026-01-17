Abgang und Verlängerungen bei drei Teams aus der Region

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Leo bleibt an Bord! Unsere Nummer 25 Leonhard Weise spielt auch in der Saison 2026/27 beim VfL Gerstetten! Egal ob vorne eiskalt oder hinten im Abwehrkampf – Leo gibt immer alles fürs Team.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SC Urbach

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach einem halben Jahr beim SCU zieht es Sait Canberk Ok weiter nach Remshalden.

Can, in Urbach wirst du immer willkommen sein. Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg in deinem neuen, alten Verein!

TSV Mähringen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Spielerzusage TSV Mähringen – Saison 2026/2027

Julian Motika bleibt dem TSV Mähringen auch in der Saison 2026/2027 treu.

Julian spielt seit der Jugend für unseren Verein und ist damit ein echtes Mähringer Eigengewächs und Sinnbild für Vereinstreue. Zudem hat er bereits die beeindruckende Marke von 100 Spielen im Trikot des TSV erreicht.

Wenn Hilfe benötigt wurde, war Julian immer zur Stelle – auch in der zweiten Mannschaft. Neben dem Platz ist er ein wichtiger Teil der Mannschaft: jemand, der nach dem Training bleibt und den Austausch mit seinen Mitspielern pflegt.

Wir freuen uns sehr, auch in der kommenden Saison auf Julian zählen zu können und gemeinsam weiter anzugreifen.

