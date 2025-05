Abgang Nr. 9 beim ASC 09 Dortmund schließt sich Ligarivalen an

Der 20-jährige Dan Tshimanga ist der neunte Sommerabgang beim ASC 09 Dortmund. Mit insgesamt 21 Einsätzen, aber nur von fünf von Beginn an, gehörte er nur zur zweiten Reihe. In der kommenden Spielzeit möchte das Offensivtalent bei RW Ahlen durchstarten. Bei den Wersekickern hat der Südafrikaner für ein Jahr mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Tshimanga kam im Sommer 2023 mit seinen Eltern aus Südafrika nach Deutschland und schloss sich der U19 von Viktoria Köln an. In der U19-Bundesliga kam er 21-mal zum Einsatz. Vor einem Jahr verdiente sich der beidfüßige Flügelspieler aufgrund eines erfolgreichen Probetrainings einen Vertrag in Aplerbeck. Der damalige Sportliche Leiter Samir Habibovic schwärmte: „Er ist ein absoluter Eins-gegen-Eins-Spieler, hat eine sehr gute Schnelligkeit und geht gerne ins Dribbling."

Nun hofft Ahlens Sportvorstand Dennis Kocker auf die nächste Entwicklungsstufe: „Wir sehen bei ihm noch sehr viel Potenzial und wollen ihm bei uns den nächsten Schritt ermöglichen."