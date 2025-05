Abgang in Lotte: Jeff Mensah wechselt zum 1. FC Bocholt

Der Verteidiger wurde in Hamburg ausgebildet und feierte beim Heider SV sein Regionalliga-Debüt, 2022 folgte dann der Wechsel in die Oberliga Westfalen nach Lotte. Der 23-Jährige stieg in der Folge mit dem ehemaligen Drittligisten in die Regionalliga West auf und absolvierte in der laufende Saison 24 Spiele; darunter in beiden Partien gegen den 1. FC Bocholt (4:1 und 4:3).

Schorch freut sich auf Zweikampfstärke