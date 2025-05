Abgang in der Verbandsliga, spannender Zugang in der Landesliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

FC Billingsbach (Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Roman Dieroff geht in eine weitere Saison beim FC Billingsbach! Der Vorstopper mit dem unkonventionellen Stil, den legendären Adidas Copas und dem Spitznamen „Rolf“ ist nicht nur Spieler, Mädchen-Trainer und heimliches Taktik-Genie der Kreisliga — sondern auch einer, der immer Vollgas gibt! Ob Training, Spiel oder Kabinenparty: Rolf ist mit Herz, Leidenschaft und 110% dabei.

TSG Tübingen (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Yannick Zenner verlässt uns nach dieser Saison in richtung Hessen. DANKE, für eine unvergessliche Zeit mit DIR auf dem Platz. Seit 2016 warst du ein TEIL dieses tollen Vereines und einer noch tolleren Mannschaft bist mit UNS gemeinsam als junger Spieler in die Verbandsliga aufgestiegen und warst auch schon in jungen Jahren unser Motor und Antreiber auf dem Platz.

TSV Trillfingen (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

357 Spiele. 37 Tore. Ein Elfmeter, der Geschichte schrieb. Daniel stand immer für Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und Vereinsliebe. Woche für Woche, Jahr für Jahr – egal ob auf heimischem Rasen oder auswärts – hat er alles für den TSV gegeben. Sein wohl größter Moment: Der entscheidende Elfmeter im Relegationsspiel 2019 – eiskalt versenkt, Aufstieg in die Landesliga – und ganz Trillfingen stand Kopf. Es war der emotionale Höhepunkt einer Karriere voller Leidenschaft.

351 Spiele. 2 Tore. 1 gehaltener Elfer für die Ewigkeit. Niklas Krause, unser Rückhalt, unser Ruhepol, unser Niki, beendet seine aktive Laufbahn beim TSV Trillfingen. Seine Geschichte ist untrennbar mit der goldenen TSV-Ära verbunden: Kreisliga-Meisterschaft, Aufstieg in die Bezirksliga, Pokalsiege und Landesliga-Fußball – Niki war immer mittendrin, nie nur dabei. Als Keeper mit Übersicht, Stimme und starken Reflexen sicherte er uns so manchen Punkt – und wurde bei der Relegation 2019 endgültig zur Vereinslegende: Im Elfmeterschießen um den Landesliga-Aufstieg hielt er gleich zwei Strafstöße – der Grundstein für das Happy End, das Daniel Dürr mit seinem Elfer vollendete. Und wenn Not am Mann war? Dann stand Niki sogar als Feldspieler auf dem Platz – und traf zweimal selbst ins Schwarze.

FC Ellwangen (Kreisliga A2 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Ellwangen freut sich, bekanntzugeben, dass unser Spielertrainer Efendi Erol auch in der kommenden Saison an Bord bleibt! Nach starken Leistungen in den letzten Jahren setzen wir bewusst auf Kontinuität – und damit ein klares Zeichen für die Zukunft.

Thomas Stoll (Vorstand Finanzen): „Heute konnten wir mit unserem Trainer Efendi Erol den Vertrag verlängern. Damit setzt der Vorstand auf Konstanz und würdigt die bisherige sehr gute Arbeit. Gemeinsame Ziele sind, den Aufstieg der 1. Mannschaft zu erreichen und die laufende Einbindung und Integration der Jugend in den aktiven Spielbetrieb.“

Helmut Lutz (Vorstand Aktive Herren): „Wir freuen uns riesig, dass Efendi Erol weiterhin an Bord bleibt! Seine Erfahrung, Leidenschaft und Kompetenz sind unverzichtbar für unser Team. Auch sein Engagement neben und auf dem Platz hat die Mannschaft geprägt. Diese Verlängerung ist ein klares Bekenntnis zu Kontinuität und Vertrauen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit an den nächsten Zielen!“

Efendi Erol (Spielertrainer): „Ich freue mich sehr, dass mir der Verein erneut das Vertrauen schenkt. Es ist schön zu sehen, dass der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt und wir erstmals auch auf Spieler aus unserer eigenen A-Jugend setzen können. Das zeigt, dass sich beim FC Ellwangen viel bewegt. Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team weiter hart zu arbeiten und unsere Ziele entschlossen zu verfolgen.“

