Abgang in der Regionalliga: Tim Meyer wechselt in die Oberliga

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Beim FSV 63 Luckenwalde gibt es eine personelle Veränderung in der laufenden Saison 2026/2027 der Regionalliga Nordost. Der 20-fache Regionalligaspieler Tim Meyer verlässt den Verein ab sofort und wechselt zum Oberligisten VfB Germania Halberstadt. Unterdessen richtet der FSV am heutigen Samstag den Blick auf das anstehende Heimspiel gegen den SV Tasmania Berlin.

Im Kader des FSV 63 Luckenwalde vollzieht sich ein personeller Wechsel mitten in der Spielzeit. Tim Meyer, der gebürtig aus der Nähe von Chemnitz stammt, schnürt ab sofort nicht mehr die Schuhe für die Luckenwalder. Erst vor einem Jahr war der Akteur vom österreichischen Verein SV Lafnitz ins „Seele“ gewechselt. In der vergangenen Saison absolvierte er insgesamt 20 Partien für den märkischen Regionalligisten. Nun schlägt er ein neues Kapitel auf und schließt sich dem Oberligisten VfB Germania Halberstadt in der Oberliga an.

Verständigung und Abschied im gegenseitigen Einvernehmen

Der Wechsel vollzieht sich nach klaren Gesprächen über die künftige Ausrichtung. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport, zur Entscheidung und zum Umgang mit der Situation: „Wir hatten frühzeitig den Austausch mit Tim gesucht, um ihn in unsere Planungen für die nun laufende Spielserie einzuweihen. Mit dem Fakt, dass wir mit anderen Spielern auf seiner Position in die Saison gehen möchten, ging er sehr gut und professionell um. Für die neue Aufgabe wünschen wir Tim alles erdenklich Gute!“

Heute, 14:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin 1 2 PUSH

Der Fokus richtet sich auf das heutige Heimspiel

Für den FSV 63 Luckenwalde bleibt im dichten Spielplan jedoch keine Zeit für langes Innehalten. Am heutigen Samstag steht um 14 Uhr bereits die nächste Pflichtaufgabe auf dem Programm. Im eigenen Stadion trifft die Mannschaft auf den Aufsteiger SV Tasmania Berlin. Die Begegnung verspricht hohe Intensität, wenn die Gastgeber versuchen, vor heimischer Kulisse wertvolle Punkte im Kampf um die Plätze einzufahren.

Die Ausgangslage im Klassement der Spielklasse

Vor dem heutigen Aufeinandertreffen lohnt sich der Blick auf die sportliche Tabellensituation. Der FSV 63 Luckenwalde rangiert nach drei absolvierten Spielen mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von 2:6 auf dem 14. Tabellenplatz. Der heutige Gegner, Aufsteiger SV Tasmania Berlin, wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis und liegt nach drei Niederlagen mit 0 Punkten und 1:13 Toren auf dem 18. und damit letzten Tabellenplatz.