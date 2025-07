Abgang fix: Stürmer verlässt TSV 1860 München

Schubert kam im vergangenen Sommer aus St. Gallen und galt als der Star-Transfer. So richtig überzeugen konnte der 30-Jährige mit der Rückennummer Zehn jedoch nicht, sodass ihm der Verein in der aktuellen Vorbereitungsphase einen Sonderurlaub zugestand , um sich nach einem neuen Arbeitgeber umzuschauen.

Viel Konkurrenz im neuen 1860-Sturm – Top-Torjäger der vergangenen Saison dreht auf

Florian Niederlechner, Kevin Volland, Sigurd Haugen, dazu Justin Steinkötter – durch die Transfers in der Offensive wird deutschlandweit über die neuen Löwen-Bomber gesprochen. Hinzu kommt ein Name, der in den letzten Tagen beinahe ein wenig untergegangen ist: Patrick Hobsch, mit elf Toren immerhin Top-Torjäger der Giesinger in der letzten Saison. Nach dem Abgang von Schubert ist die Botschaft nun klar, Hobsch bleibt.

Und der Instinktstürmer zahlt das Vertrauen des Vereins vollkommen zurück. Im Testspiel gegen den SV Ried zeigte Hobsch einmal mehr, dass er weiß, wo das Tor steht. Nachdem er zur Halbzeit für Niederlechner eingewechselt wurde, erzielte der ebenfalls 30-Jährige einen Dreierpack. (mg)