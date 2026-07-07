Abgang des SSV Ulm 1846 wechselt in die Regionalliga West

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Beim SSV Ulm 1846, Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest, ist der nächste Abgang geklärt. Evan Brown verlässt die Spatzen und schließt sich dem 1. FC Köln II an. Der 19-jährige Stürmer kam in der vergangenen Saison bereits zu Einsätzen im Profibereich der Ulmer.

Brown war beim SSV Ulm 1846 sowohl im Drittliga-Kader als auch in der U19 in der DFB-Nachwuchsliga im Einsatz. Insgesamt stehen für ihn 24 erfasste Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen. In der 3. Liga lief der Angreifer in der Saison 2025/26 13-mal für die Spatzen auf und erzielte dabei einen Treffer. Dieses Tor gelang ihm am 25. April diesen Jahres bei der 2:3-Niederlage beim TSV 1860 München.

Im darauffolgenden Spiel gegen Viktoria Köln durfte Brown erstmals in der Startelf beginnen. In seinen übrigen zwölf Drittliga-Einsätzen wurde er jeweils eingewechselt. Parallel war der 19-Jährige weiter für die U19 spielberechtigt. In der DFB-Nachwuchsliga kam er im Frühjahr fünfmal zum Einsatz, in der Herbstserie waren es sechs Spiele mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Beim 1. FC Köln II soll Brown nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.