Abgang beim Verbandsligisten und Landesliga-Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FC 07 Albstadt aus der Landesliga Württemberg, Staffel 3, freut sich in der Winterpause über einen spannenden Zugang. Der 25-jährige Alessio Lonis kommt von den TSF Dornhan aus der Bezirksliga Nordschwarzwald und bringt bereits viel Erfahrung aus der Landes- und Bezirksliga mit. Zuvor trug er das Trikot des TSV Harthausen/Scher, auch beim TSV Frommern, GW Stetten und dem SV Erlaheim verbuchte der Mittelfeldmann einige Einsätze und verstärkt nun Landesligist Albstadt.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Weilimdorf

Bei Verbandsligist TSV Weilimdorf gibt es zur Winterpause einen Abgang. Der 20-jährige Mittelfeldspieler Berzan Ural verläst Weilimdorf nach nur einer Hinserie. Ural spielte bereits bis 2025 für den 1. CfR Pforzheim aus der Oberliga Baden-Württemberg und kehrt nun zum badischen Club zurück. Beim TSV Weilimdorf sammelte der junge Spieler bislang lediglich vier Kurzeinsätze.

TSV Bernstadt

Der TSV Bernstadt aus der Kreisliga A2 Donau/Iller freut sich in der Winterpause über den Zugang von Torhüter Patrick Carneiro. Der 32-jährige Schlussmann hütete zuletzt das Tor der ersten und zweiten Mannschaft des TSV Langenau in der Bezirksliga und Kreisliga B. Bereits von 2017 bis 2024 spielte Carneiro für Bernstadt.

