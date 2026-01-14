Abgang beim Kreisligisten, Trainerteam verlängert und Wechsel

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Nach kurzen, intensiven Gesprächen und einem Abgleich der gemeinsamen Ziele dürfen wir verkünden: Peter Hamerdinger und Marcel Egerter stehen auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie unserer 2. Mannschaft!

Bereits Anfang des Jahres kamen die Verantwortlichen des Vereins mit dem bestehenden Trainerteam zusammen. Das Fazit war eindeutig: Kameradschaft und Teamgeist sind intakt. Die bisherige Punkteausbeute liegt im Soll.

Beste Voraussetzungen also, um den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen – hoffentlich in der Kreisliga A! Alle Beteiligten freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Packen wir es an!

SKV Rutesheim II

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Abgang aufgrund persönlicher und sportlicher Situation. Unser Freddy hat sich in der Winterpause dazu entschieden, neue Wege zu gehen. Wohin diese nun genau führen werden, ist noch nicht klar. Allerdings möchten wir uns bei dir für die leider zu kurze Zeit herzlich bedanken. Die Türe steht dir immer offen.

Mach‘s gut Freddy und nur das Beste für deine kommenden Ziele.

POES Anagennisis Schorndorf

Diese Transfers wurden auf FuPa eingetragen:

In der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall steht das Schorndorfer Team aktuell auf einem Abstiegsrang. Nun freut sich der Tabellenzwölfte über zwei Winterzugänge: Adjon-Angjelos Beshiri kommt aus der Jugend von Normannia Gmünd und Yakoub Chaib kehrt vom SV Kaisersbach nach Schorndorf zurück.

