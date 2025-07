Abgang beim 1. FC Bocholt: Leistungsträger bittet um Vertragsauflösung

Am kommenden Dienstag trifft der 1. FC Bocholt im Testspiel auf den Drittligisten SC Verl. Es hätte ein Wiedersehen von Marko Stojanovic mit seinem Ex-Klub werden können, doch der 31-Jährige hat nach drei Jahren im Trikot des FCB um Vertragsauflösung gebeten.

„Wir bedauern natürlich, dass uns mit Marko ein sehr guter, menschlich feiner Spieler verlässt. Wir respektieren seinen Wunsch aber selbstverständlich, legen ihm keine Steine in den Weg. Ich wünsche Marko von Herzen nur das Beste für seine Familie und sich sowie für seine weitere sportliche Laufbahn", teilt Christopher Schorch als Teamchef und Geschäftsführer Sport des 1. FC Bocholt mit.

Der Defensivspezialist lief 71-mal für den 1. FC Bocholt auf, hauptsächlich in der Regionalliga West. 2022 wechselte er von Rot-Weiß Koblenz an den Hünting, zuvor spielte er unter anderem für den SC Verl, den SC Wiedenbrück, und Fortuna Köln. Wie es für Stojanovic weitergeht, ist offen. Schorch kündigt derweil an, Ersatz für den Routinier verpflichten zu wollen. "Die ersten Gespräche mit potentiellen Kandidaten laufen bereits", teilt Bocholt mit.

Zugänge und Abgänge des 1. FC Bocholt 2025/26

Trainer: Gabriele Di Benedetto

Zugänge: Patrick Kurzen (SV Rödinghausen), Maximilian Jansen (FC 08 Homburg), Stipe Batarilo (SC Fortuna Köln), Jeff Mensah (Sportfreunde Lotte), Linus Olthoff (1. FC Bocholt), Noah Michaels (1. FC Bocholt), Paul Grave (VfL Bochum), Haakon Johannes Pomorin (SC Velbert), Sebastian Patzler (1. FC Bocholt), Arnold Budimbu (SC Fortuna Köln)

Abgänge: Sebastian Patzler (Karriereende), Celal Aydogan (Ziel unbekannt ), Lennart Brandes (Ziel unbekannt ), Celal Aydogan (Wuppertaler SV), Jarno Janssen (BSV Kickers Emden), Sebastian Patzler (1. FC Bocholt), Raphael Assibey-Mensah (FC Rot-Weiß Erfurt), Haris Mesic (Vereinslos), Marko Stojanovic (Vereinslos)