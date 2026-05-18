Abgang bei der SpVgg Bayreuth: Fesser zieht es zum Chemnitzer FC

Maximilian Fesser verlässt die SpVgg Bayreuth nach nur einem halben Jahr wieder. – Foto: Paul Hofer

Die SpVgg Bayreuth muss einen Abgang hinnehmen: Maximilian Fesser wird die Oberfranken verlassen und sich dem Chemnitzer FC anschließen. Der pfeilschnelle Offensivspieler war in der Winterpause zur Oldschdod gewechselt und setzt seine Laufbahn künftig in Chemnitz fort.

Fesser kam Anfang des Jahres vom FC Würzburger Kickers nach Bayreuth und wurde in der Rückrunde schnell zu einem wichtigen Faktor im Spiel der Altstädter. In der Regionalliga Bayern kam der 24-Jährige für die SpVgg auf zwölf Einsätze und erzielte dabei vier Tore. Mit seinen Torbeteiligungen, seiner Dynamik und seinem Einfluss im Offensivspiel hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass die Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase wichtige Punkte sammeln und den Klassenerhalt sichern konnte.

"Maximilian ist im Winter zu uns gekommen und hat sich schnell in die Mannschaft eingebracht. Mit seinen Toren, seiner Offensivqualität und seiner Präsenz auf dem Platz war er in der Rückrunde ein wichtiger Baustein für unseren Klassenerhalt. Wir hätten uns grundsätzlich vorstellen können, den Weg gemeinsam fortzusetzen, respektieren aber seine Entscheidung für den Wechsel nach Chemnitz. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz im Trikot der SpVgg und wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute", erklärt Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer in einer offiziellen Pressemitteilung.