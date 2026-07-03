Abgang bei Amberg und Upo: Fischer und Darwich wechseln tieferklassig

Im Spielkreis Amberg/Weiden dreht sich das Personalkarussell munter weiter. Einen Abgang aus dem bisherigen Kader verzeichnen Landesliga-Aufsteiger FC Amberg und Bezirksligist SF Ursulapoppenricht. Von den Ambergern hat sich Houshiar Darwich verabschiedet. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der beim Bezirksliga-Meister nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, möchte künftig in der Kreisklasse Süd Spielpraxis sammeln. Er hat dem SV Köfering zugesagt. Indes muss „Upo“ zur neuen Saison auf die Dienste seines Ersatzkeepers Paul Fischer verzichten. Der junge Tormann wechselt, wie sein neuer Verein am Donnerstag mitteilte, zum ambitionierten Nord-Kreisligisten SpVgg Trabitz.
Die Trabitzer haben sich mit dem 21-jährigen Torhüter Paul Fischer verstärkt. Die Mannschaft um Neu-Trainer Daniel Liermann und seinem spielenden Co-Trainer Fabian Helleder bleibt damit weiter ihrer Linie treu, den Kader mit Spielern zu bestücken, welche ihn weiter verjüngen. Fischer durchlief in seiner Jugend die Stationen bei der SpVgg SV Weiden und dem SV Raigering. Bei den Panduren spielte er in der U19-Landesliga. Die erste Station im Herrenbereich war der FC Amberg. Es folgte ein kurzes Intermezzo bei Kreisligist VfB Rothenstadt. Während der zurückliegenden Frühjahrsrunde stand er für die SF Ursulapoppenricht zwischen den Pfosten und bestritt drei Bezirksligaspiele.
Mit seinem Wechsel zur SpVgg Trabitz möchte Fischer den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen, sich in einem ambitionierten Umfeld mit Ehrgeiz und Einsatz weiterentwickeln und dabei den Konkurrenzkampf im Torwartteam annehmen. „Die Verantwortlichen der SpVgg Trabitz freuen sich über die Verpflichtung und sind überzeugt, mit Paul Fischer einen motivierten und entwicklungsfähigen Torhüter für den eingeschlagenen Weg des Vereins gewonnen zu haben. Für die kommende Saison wünschen sie ihm viel Erfolg sowie eine verletzungsfreie Spielzeit“, heißt es in einer an an FuPa gesendeten Vereinsmeldung.