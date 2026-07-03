Abgang bei Amberg und Upo: Fischer und Darwich wechseln tieferklassig Trabitz treibt den Verjüngungsprozess voran und holt den jungen Keeper Paul Fischer +++ Houshiar Darwich hat sich dem Kreisklassisten SV Köfering angeschlossen von Florian Würthele / Werner Schaupert · Heute, 08:58 Uhr · 0 Leser

Haben sich neuen Vereinen angeschlossen: Paul Fischer (links) und Houshiar Darwich. – Foto: SpVgg Trabitz, FC Amberg

Im Spielkreis Amberg/Weiden dreht sich das Personalkarussell munter weiter. Einen Abgang aus dem bisherigen Kader verzeichnen Landesliga-Aufsteiger FC Amberg und Bezirksligist SF Ursulapoppenricht. Von den Ambergern hat sich Houshiar Darwich verabschiedet. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der beim Bezirksliga-Meister nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, möchte künftig in der Kreisklasse Süd Spielpraxis sammeln. Er hat dem SV Köfering zugesagt. Indes muss „Upo“ zur neuen Saison auf die Dienste seines Ersatzkeepers Paul Fischer verzichten. Der junge Tormann wechselt, wie sein neuer Verein am Donnerstag mitteilte, zum ambitionierten Nord-Kreisligisten SpVgg Trabitz.

Die Trabitzer haben sich mit dem 21-jährigen Torhüter Paul Fischer verstärkt. Die Mannschaft um Neu-Trainer Daniel Liermann und seinem spielenden Co-Trainer Fabian Helleder bleibt damit weiter ihrer Linie treu, den Kader mit Spielern zu bestücken, welche ihn weiter verjüngen. Fischer durchlief in seiner Jugend die Stationen bei der SpVgg SV Weiden und dem SV Raigering. Bei den Panduren spielte er in der U19-Landesliga. Die erste Station im Herrenbereich war der FC Amberg. Es folgte ein kurzes Intermezzo bei Kreisligist VfB Rothenstadt. Während der zurückliegenden Frühjahrsrunde stand er für die SF Ursulapoppenricht zwischen den Pfosten und bestritt drei Bezirksligaspiele.



Mit seinem Wechsel zur SpVgg Trabitz möchte Fischer den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen, sich in einem ambitionierten Umfeld mit Ehrgeiz und Einsatz weiterentwickeln und dabei den Konkurrenzkampf im Torwartteam annehmen. „Die Verantwortlichen der SpVgg Trabitz freuen sich über die Verpflichtung und sind überzeugt, mit Paul Fischer einen motivierten und entwicklungsfähigen Torhüter für den eingeschlagenen Weg des Vereins gewonnen zu haben. Für die kommende Saison wünschen sie ihm viel Erfolg sowie eine verletzungsfreie Spielzeit“, heißt es in einer an an FuPa gesendeten Vereinsmeldung.





Viel getan hat sich diesen Sommer ja im Kader des FC Amberg. Der Traditionsklub hat für die Landesliga über ein Dutzend neuer Spieler verpflichtet. Nun gibt es noch einen Abgang zu verzeichnen, welcher im Grunde aber schon länger feststeht. Houshiar Darwich hat den FCA verlassen. Der 19-Jährige kam letzte Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, er wurde acht Mal in der Bezirksliga eingewechselt und bestritt zudem einige Testspiele. Unter anderem stand er im Herbst gegen 1860 München auf dem Feld. Fürs Ambergs „Zweite“ machte der gebürtige Syrer sechs Spiele. „Wir bedanken uns für seinen Einsatz im FCA-Trikot und wünschen Houshi für seinen weiteren sportlichen Weg alles Gute“, teilen die Amberger mit. Inzwischen steht fest, zu welchem Klub Darwich wechselt. Es ist der SV Hubertus Köfering, der nach dem Abstieg fortan in der Kreisklasse Süd um Punkte kämpft. Der junge Mittelfeldspieler soll mithelfen, damit die gesteckten Ziel erreicht werden.