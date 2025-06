Abgang bei 1860 München: Florian Bähr wechselt zu Bundesligist

München – Nächster Abgang beim TSV 1860 München: Florian Bähr wird die Löwen nach 16 Einsätzen in der 3. Liga verlassen. Eine Verletzung bremste den 22-Jährigen zuletzt aus. Die Löwen entschieden nun die Leihe vom VfL Osnabrück abzubrechen, doch statt an die Bremer Brücke zurückzukehren, zieht es Bähr nun zur TSG Hoffenheim. Dort ist Bähr für die U23 eingeplant, die vor kurzem den erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga feierte. (Mehr Informationen in Kürze)