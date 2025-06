Abgänge und Zugänge in der Bezirksliga und Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ein neuer Stürmer an der Steinlach: Mit der Empfehlung von 16 Saisontoren wechselt der Offensivvirtuose Tim Frank vom TSV Hagelloch zur kommenden Saison 2025/26 in die Gartenstadt und wird unseren TVD in der Bezirksliga unterstützen.

+++