Abgänge: Preussen degradiert Stürmer mit Champions-League-Erfahrung

– Foto: Sebastian Räppold

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden vereinzelt Abgänge beim BFC Preussen bekannt, weil die Spieler bei anderen Vereinen unterschrieben haben. So geht Shean Mensah zum Oberliga-Spitzenreiter Tasmania Berlin, Phil Butendeich wechselt zurück zum Ligakontrahenten Luckenwalde, Fabio Engelhardt spielt künftig für Berlin-Ligist Rudow und Vizekapitän Stephan Brehmer kehrt in die Heimat nach Wilhelmshaven zurück.

Nun haben sich die Preussen ganz offiziell von den vier Spielern verabschiedet. Doch noch weitere Akteure gehören ab sofort nicht mehr dem Regionalliga-Kader an. Mit Timo Habel und Tim Fisch verlassen gleich zwei Torhüter den Verein. Habel kam immerhin noch zwei Mal zum Einsatz, doch beide mussten sich klar hinter Steffen Westphal und Karl Albers anstellen. Auch Jamil Dem ist kein Preusse mehr. Bei allen drei Spielern steht bisher noch kein neuer Arbeitgeber fest.