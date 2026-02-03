Abgänge: Preussen degradiert Stürmer mit Champions-League-Erfahrung

Der BFC Preussen hat mehrere Abgänge verkündet. Zudem rückt ein Spieler mit Champions-League-Erfahrung in die zweite Mannschaft.
In den vergangenen Tagen und Wochen wurden vereinzelt Abgänge beim BFC Preussen bekannt, weil die Spieler bei anderen Vereinen unterschrieben haben. So geht Shean Mensah zum Oberliga-Spitzenreiter Tasmania Berlin, Phil Butendeich wechselt zurück zum Ligakontrahenten Luckenwalde, Fabio Engelhardt spielt künftig für Berlin-Ligist Rudow und Vizekapitän Stephan Brehmer kehrt in die Heimat nach Wilhelmshaven zurück.
Nun haben sich die Preussen ganz offiziell von den vier Spielern verabschiedet. Doch noch weitere Akteure gehören ab sofort nicht mehr dem Regionalliga-Kader an. Mit Timo Habel und Tim Fisch verlassen gleich zwei Torhüter den Verein. Habel kam immerhin noch zwei Mal zum Einsatz, doch beide mussten sich klar hinter Steffen Westphal und Karl Albers anstellen. Auch Jamil Dem ist kein Preusse mehr. Bei allen drei Spielern steht bisher noch kein neuer Arbeitgeber fest.
Stürmer rückt in die zweite Mannschaft
Während also sieben Spieler den Aufsteiger im laufenden Winter verlassen haben, wird ein weiterer ebenfalls nicht mehr dem Regionalliga-Kader angehören, dem Verein aber dennoch erhalten bleiben. Wie der BFC mitteilte, wird Gobe Gouano in der Rückrunde in der 2. Mannschaft auflaufen. Die spielt in der Landesliga, kämpft dort um den Klassenerhalt. Gouano war vor der Saison aus Bulgarien gekommen und das mit durchaus hohen Erwartungen. Denn der 25-jährige Franzose sammelte einst bei seinem Ausbildungsverein, der AS Monaco, Champions-League-Minuten, wurde im November 2018 gegen Brügge eingewechselt und spielte eine gute halbe Stunde. Bei Preussen zündete der Mittelstürmer bisher nicht, traf weder im Pokal noch in der Liga. Vielleicht läuft es bei der zweiten Mannschaft besser.