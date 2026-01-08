Abgänge: Lichtenberg 47 verabschiedet vier Spieler

Oberligist Lichtenberg 47 hat vier Spieler verabschiedet. Carl-Leon Grundmann (Frohnauer SC), Moritz Schöps (Einheit Zepernick), Mika Gabelmann (Stipendium USA) und Wido Hildebrandt (Ziel unbekannt) werden in der Rückrunde nicht mehr für den Tabellenzweiten auflaufen.

Der Berliner Fußballverband hat eine Generalabsage bis Montag, den 12. Januar ausgesprochen. In dieser Zeit finden also keine Spiele statt. Pflichtspiele im Senioren-Bereich fallen aus, geplante Testspiele werden wohl ebenfalls den Witterungsbedingungen zum Opfer fallen. Ausgenommen sind Hallenturniere. Ob in der kommenden Woche dann gespielt werden kann, darf angesichts der Wetterprognosen mindestens mal bezweifelt werden.

Beim SV Tasmania Berlin läuft`s! Der Tabellenführer der NOFV Oberliga Nord konnte am Dienstagabend freudige News verkünden. Torjäger Pedro Vitor Cruz Magalhaes hat seinen Vertrag vorzeitig bis Juni 2027 verlängert. Der 26-Jährige kam im vergangenen Sommer vom Regionalliga-Aufsteiger BFC Preussen nach Neukölln, konnte bisher 14 Tore in 15 Partien beisteuern. Damit ist der Brasilianer hinter Mahlsdorfs Nils Stettin zweitbester Torschütze der Liga

