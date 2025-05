Abgänge beim MSV Düsseldorf & DSC 99, Transfers von Wittlaer

Für den TuS Gerresheim ist nur noch theoretisch der Klassenerhalt möglich, denn nach dem 0:5 gegen Sparta Bilk - Marco Meyer erzielte sein 40. Saisontor -, bleibt es beim Neun-Punkte-Rückstand auf die Plätze 14 und 15. Und neun Punkte sind noch zu vergeben.

Der Doppelschlag von Tom Nagel sicherte dem TSV Urdenbach einen 5:1-Kantersieg bei TuSpo Richrath - und dieser Dreier war extrem wichtig. Urdenbach hat nur noch vier Punkte Rückstand auf die Relegation und den Klassenerhalt, weil die Konkurrenz nicht punktet. Plötzlich ist alles wieder möglich.

Der SSV Berghausen ging gegen den TSV Solingen in Führung. Der Aufstiegskandidat schlug sofort zurück und setzte sich auf 5:1 ab, am Ende hieß es 6:3. Der TSV Solingen übernimmt damit die Tabellenführung, während Berghausen weiter um den Ligaverbleib bangen muss. Die weiteren Ergebnisse

Seine Aufgabe erfüllte der ehemalige Torjäger von Rot-Weiß Oberhausen mit Bravour: Sven Kreyer soll die Reserve von Ratingen 04/19 zum Klassenerhalt schießen und spielt deshalb erstmal nicht mehr in der Oberliga. Seine zwei Tore gegen den TSV Eller waren zwar ordentlich, reichten aber nicht: Fabian Stutz erzielte einen Dreierpack und sicherte Eller einen 5:3-Erfolg. Damit hat Ratingen weiter nur drei Punkte Vorsprung auf den Keller.

Ratingen 04/19 II – TSV Eller 04 3:5

Ratingen 04/19 II: Nubar Berberyan, Paul Christian Berger, Ashraf Abdousamadou (57. Ibrahim Dibasy), Luca Paura (46. Laurence Christos Westenhuber), Anes Danijali, Ali Can Aktag (80. Yasin Bünyamin Uzun), Valdrin Salihi (67. Sami Alnur Bachir Niam), Dustin Hörz (86. Osazuwa Victor Uwas), Thabani Lukusa-Milambu, Konstantin Siveski, Sven Kreyer - Trainer: Andreas Voss

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Noah Basil Karczewski (80. Clinton Owusu), Julien Augarde, Sascha Bechert, Diego Ventura de Sousa (75. Osei Kwadwo Appiah), Fabrizio Leone, Tim Kasparek, Marc Daehne (81. Hiromasa Inoue), Kevin Joao Lobato (88. Sahin Irevül), Nico Stracke (71. Antonio Marinovic), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara

Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Nico Stracke (9.), 0:2 Fabian Stutz (11.), 0:3 Fabian Stutz (31.), 1:3 Ali Can Aktag (42.), 2:3 Sven Kreyer (48.), 2:4 Kevin Joao Lobato (63.), 2:5 Fabian Stutz (75.), 3:5 Sven Kreyer (80.)



TuS Gerresheim – DJK Sparta Bilk 0:5

TuS Gerresheim: Christopher Bleimehl, Idrissa Koulibaly, Jan-Eric Heydn, Tim Aydt (36. Engin Cakir), Irfan Nebi, Maurice Stocker, Pascal Santo, Philipp Layer, Patrick Huber, Ihab Hichami (17. Felix Koß), Akom Kevin Twum-Barimah (68. Marcel Schröder) - Trainer: Harald Becker

DJK Sparta Bilk: Jacob Jonas Bockarie Jabbie, Maurice Ryboth, Adnan Hotic, Rene Reuland (56. Nabil Abdoun), Florian Gnida, Robin Müller (70. Patrick Percoco), Luc-Colin Okicic (87. Timo Brettschneider), Ayoub Alaiz (72. Alon Abelski), Marco Tassone, Marco Meyer (83. Mario Opdenberg) - Trainer: Jörn Heimann

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marco Meyer (52.), 0:2 Marco Meyer (55.), 0:3 Florian Gnida (75.), 0:4 Alon Abelski (79.), 0:5 Alon Abelski (88.)



TuSpo Richrath – TSV Urdenbach 1:5

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Rui Miguel Lopes, Max Uhlenbrock (68. Florian Heuschkel), Rene Marius Bugiel, Fatih Türkoglu, Maximilian Armerding (72. Julian Pape), Arian Ugljani, Marcel Brunnhuber, Alen Vincazovic, Jonas Schäfer, Semiy Yalcin (46. Rzgin Issa) - Trainer: Lukas Beruda

TSV Urdenbach: Daniel Leurs, Marvin Borchers, Michel Feeger (53. Yaran Mejid), Lars Gielißen, Manuel De Marcos Calles, Achraf Chayeb, Takumi Miyata, Mohyeddine Ali, Tim Scharpel, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel (87. Marco Seidel) - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Dennis Hanuschkiewitz (7.), 0:2 Mohyeddine Ali (20.), 1:2 Alen Vincazovic (34.), 1:3 Dennis Hanuschkiewitz (58.), 1:4 Tom Benett Nagel (77.), 1:5 Tom Benett Nagel (79.)



MSV Düsseldorf – SC Germania Reusrath 1:3

MSV Düsseldorf: Asterios Karagiannis, Samir Azirar, Maximilian Nadidai, Jannik Stevens (46. Celil Günes), Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Aleksandar Pranjes, Jürgen Simon Sai (56. Said Harouz), Anas El Morabiti, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Kari Fabian Nowotzin (56. Derman Disbudak)

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer (76. Jan Tobias Gies), Leo Luca De Rubertis, Tobias Bauer, Pascal Hinrichs (80. Justin Neufeld), Marcel Kachnowski, Dennis Schulte, Viktor Ergardt, Paul Degner (71. Henning Barenbrügge), Luca Oliver Piatkowski - Trainer: Marco Schobhofen

Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Kari Fabian Nowotzin (8.), 1:1 Pascal Hinrichs (59. Foulelfmeter), 1:2 Pascal Hinrichs (76.), 1:3 Henning Barenbrügge (85.)



Lohausener SV – CfR Links Düsseldorf 7:3

Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (46. Marlon Wettwer), Alexios Mantzas, Jens Wunder, Niklas Macher (70. Till Friedrich), Nils Sprenger (70. Gerrit Eul), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley (75. Valentino Caligaris), Jannick Meng (75. Daniel Ahn) - Trainer: Nikos Tsakiris

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Okan Baydar, Sven Lewald (75. Yasin Arslan), Mark Drinkuth, Marius Möller, Nicolai Hoppe, Linus Appiah, Sebastian Rogge, Takuya Kitamura (67. Justin Pfeifer), Paschalis Ivantzikis, Sana Saidykhan - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 74

Tore: 1:0 Lukas Kleine-Bley (4.), 1:1 Paschalis Ivantzikis (39.), 2:1 Jona Simon (40.), 3:1 Jona Simon (44.), 3:2 Paschalis Ivantzikis (62.), 4:2 Jona Simon (64.), 5:2 Nils Sprenger (71.), 6:2 Marlon Wettwer (77.), 7:2 Daniel Ahn (81.), 7:3 Paschalis Ivantzikis (83.)



SSV Berghausen – TSV Solingen 3:6

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Lucas Wieczorek, Phillip Wenzel, Robin Bastian, Nils Dames, Henrik Scholz (63. Leon Mockschan), Raphael Schruff, Robin Scholer, Tom Klaaßen, Fabian Pastow - Trainer: Ralf Dietrich

TSV Solingen: Robin Schulze, Nils Watzlawik, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone (56. Elias Dittmann), Torben Rüdingloh, Leonidas Goudinas, Alexander Klatt, Tom Gray, Leon Musial (73. Morris Bastian), Justin Gregor Niedworok (56. Jannik Weber) - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Marcel Stach - Zuschauer: 41

Tore: 1:0 Fabian Pastow (9.), 1:1 Alexander Klatt (10.), 1:2 Justin Gregor Niedworok (27.), 1:3 Luis Reck (33.), 1:4 Torben Rüdingloh (47.), 1:5 Leonidas Goudinas (50.), 2:5 Henrik Scholz (56.), 2:6 Jannik Weber (69.), 3:6 Ege Kilic (87.)



HSV Langenfeld – DSC 99 Düsseldorf 0:3

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (67. Christos Liampos), Finn Jaron Schwake (69. Ben Rapp), Nephthalie Ngoma Ndey, Leon Wallraf, Faissal El Amrani (58. Ouassim Charroud), Nabil El Marhoumi (46. Gian Luca Schumann), Florian Osmani, Severin Krayer, Nikolaos Georgiou (58. Alexander Hotea-Mironescu) - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta

DSC 99 Düsseldorf: Eray Achmet, Anton Redlich, Pierluigi Principe (78. Carlo Salman), Pascal Ryboth, Max Gruschel, Tom Boris Hennig, Kaan Barak, Mike Robert Walbröhl, Abdoulie Sarr, Nils Knuplesch, Onurcan Baysal (75. Abdoulie Sarr) - Trainer: Sascha Walbröhl

Schiedsrichter: Jan-Miklas Gehla - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Onurcan Baysal (12.), 0:2 Onurcan Baysal (52. Foulelfmeter), 0:3 Tom Boris Hennig (84.)



TV Kalkum-Wittlaer – SV Solingen 08/10 1:3

TV Kalkum-Wittlaer: Carl Recknagel, Philipp Kuschel (53. Uros Markovic), Benedict Mbuku, Konstantin Richter, Lars Jansen (68. Erkan Tanrikulu), Mert Kefeli, Anton Hauk (78. Christian van Bebber), Noel Heitkamp, Nico Pesch, Max Rülke (64. Arsen Konoval), Jacob Schwalbach - Trainer: Navid Fazeli

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Nils Freitag, Ben Marcel Jelitte (54. Cihan Demirtas), Malik Amoussou-Tchibara, Robin Raaphael Heist (89. Bilal Elias), Akin Müjde (75. Altin Shala), Giuseppe Vraka, David Kuju, Luan Ismajli (46. Hasan Kaan Hayta), Max Zäh (82. Eric Nelkenbrecher) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Akin Müjde (53.), 0:2 Eric Nelkenbrecher (84.), 1:2 Arsen Konoval (90.), 1:3 Eric Nelkenbrecher (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Do., 15.05.25 19:30 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Urdenbach

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - Lohausener SV

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer

So., 18.05.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SSV Berghausen

So., 18.05.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TuSpo Richrath

So., 18.05.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TuS Gerresheim

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - HSV Langenfeld



33. Spieltag

So., 25.05.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - SG Benrath-Hassels

So., 25.05.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TuSpo Richrath

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Solingen 08/10

So., 25.05.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Solingen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SC Germania Reusrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf

So., 25.05.25 15:30 Uhr TuS Gerresheim - TSV Eller 04