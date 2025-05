Abgänge bei SV Hö-Nie, Viktoria Goch und FC Neukirchen-Vluyn

Borussia Veen – SV Rindern 5:1

Borussia Veen: Jan Kallen, Jakob Münzner (66. Tom Conrad), Marius Gietmann, David Höptner (77. Simon Staymann), Martin Willemsen, Hendrik Terlinden, Jonas Höptner (83. Patrick Bertsch), Jan Büren (83. Noah Hahnke), Christian Quernhorst, Linus van Treek (62. Marc Balonier), Timo Evertz - Trainer: Lukas Höptner - Trainer: Thomas Haal

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler (46. Lukas Müller), Robert Boßmann (46. Chima Martins Ukaegbu), Luca Alexander Polders, Tobias Thurau, Leon Müller (61. Lukas Kaul), Lennart Plum, Marcel Reintjes, Philipp Roosen (61. Alexander Tissen), Maximilian Janssen, Mohamad Al Ahmad - Trainer: Christian Roeskens

Schiedsrichter: Stefan Becker (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Timo Evertz (1.), 2:0 Timo Evertz (31.), 3:0 Christian Quernhorst (36.), 4:0 Linus van Treek (38.), 4:1 Tobias Thurau (51.), 5:1 Christian Quernhorst (61.)



Viktoria Goch – DJK Twisteden 3:2

Viktoria Goch: Sven Schneider, Lukas Ernesti, Niklas Zaß (85. Benedikt Schmitz), Maximilian Fuchs, Marius Alt, Ahmed Miri, Michel Wesendonk, Ben Pauls (63. Luca Palla), Luca Plum, Levon Kürkciyan, Falko Kersten (72. Alexander Möller) - Trainer: Daniel Beine

DJK Twisteden: Jakob Thielen, Yannik Thielen, Steffen Douteil, Henri Hirschmann (46. Malte Iland), Alexander Rasch, Chris Kleuskens, Sander Jacobs, Stian Jacobs (60. Nico Lenz), Jordi Leck (46. Matthis Baumann), Tom Cappel, Torben Schellenberg (86. Jos Czeranka) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Jan van de Meer - Trainer: Rainer Winkels

Schiedsrichter: Sebastian Beckers - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Luca Plum (10. Handelfmeter), 1:1 Tom Cappel (67.), 1:2 Tom Cappel (70.), 2:2 Lukas Ernesti (87.), 3:2 Levon Kürkciyan (90.+1)

Gelb-Rot: Sven Schneider (84./Viktoria Goch/Unsportlichkeit)



SV Hönnepel-Niedermörmter – SGE Bedburg-Hau 0:10

SV Hönnepel-Niedermörmter: Jan-Niklas Garbe, Joshua Exslager (49. Christof Winter), Finn Verweyen, White Chuku Anyahiechi (46. Lucien Fabrice Boyata), Abdullah Seyrek, Ian van Bebber, Aly Oumar Cherif (52. Henning Görtzen), Zeon Kern, Erion Bilali, Lennard Haps, Fabian Cox

SGE Bedburg-Hau: Thore Seifert, Martin Tekaat (46. Theo Panke), Malte Baumeister, Leon Claaßen, Felix Beeker, Marten Albrecht, Tim Helmus (46. Kosovar Demiri), Len Deckers, Jacob Falkhofen (63. Maximilian Swertz), Timon Janssen (46. Jonathan Giesen), Julian Diedenhofen (70. Bernard Alijaj) - Trainer: Bernard Alijaj

Schiedsrichter: Kevin Tucholski (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Tim Helmus (2.), 0:2 Timon Janssen (4.), 0:3 Timon Janssen (8.), 0:4 Jacob Falkhofen (11. Foulelfmeter), 0:5 Jacob Falkhofen (50.), 0:6 Julian Diedenhofen (58.), 0:7 Jacob Falkhofen (60.), 0:8 Kosovar Demiri (77.), 0:9 Len Deckers (87.), 0:10 Kosovar Demiri (90.)



TuS Xanten – VfL Repelen 4:1

TuS Xanten: Michael Jansen, Lukas Vengels (58. Marius Neinhuis), Jonas Vengels, Marvin Braun, Luca Franz Joachim Binias (90. Lukas Wellmanns), Jesse Sticklat, Gerrit Jenowsky (90. Philipp van Huet), Lars van Schyndel, David Epp, Velibor Geroschus (69. Christopher Kimbakidila), Wito Donat Wojciechowski (89. Luigi Lo Curto) - Trainer: Marcel Zalewski

VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (79. Christoph Zgorecki), Idris Rahimi, Izzettin Kuci, Mehmet Ügüdür (90. Emre Karip), Marvin Slatinjek (88. Yusuf Kuci), Tobias Tatzel, Amar Pilavdzic, Giuliano Cosma Salierno, Andrija Kurandic (79. Murat Kara), Yubery Santo Stielke (86. Selim Karka) - Trainer: Sercan Baloğlu

Schiedsrichter: Elias Papke (Uedem) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Amar Pilavdzic (31.), 1:1 Lukas Vengels (39.), 2:1 David Epp (49.), 3:1 Luca Franz Joachim Binias (80.), 4:1 David Epp (90.+3)



Sportfreunde Broekhuysen – TSV Krefeld-Bockum 2:2

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers (46. Finn Bünnings), Leon Peun, Norman Kienapfel (78. Luca Schmermas), Nils Lachmann, Lars Peters, Stan Hesen (66. Yannis Weyers), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (78. Justin Theelen), Sven van Bühren, Maurice Horster, Nick Maurice Ernst (66. Nils Hannaleck) - Trainer: Sebastian Clarke

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Timo Welky, Janik Ott, Christian Tönnißen (86. Christian Breuer), Wale Afees Arogundade, Milos Jesic (66. Amadou Bassirou Fofana Ba), Lukas Gwosdz (90. Till Kersten), Sam Ghebreamlak Seghid (63. Hendrik Holtz), Viron Anagnostou, Marlon Depenbrock - Trainer: Tino Reucher

Schiedsrichter: Robin Schuffelen (Viersen) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Christian Tönnißen (53.), 1:1 Maurice Horster (61.), 1:2 Christian Tönnißen (65.), 2:2 Leon Peun (81.)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – VfL Tönisberg 0:0

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, Jesko Dezelak, Franck Sylla, Astrit Krasniqi, Petros Siainis, Konstantinos Siainis, Besnik Saljiji (74. Khalil Al-Bazal), Tom Straub (83. Arjeton Krasniqi), Yassine Riad, Marvin Trentzsch (0. Andrej Balke), Luca Marvin Hoff - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Nils Koths, Janik Dünwald, Marcel Goretzki, Daniel Franken (59. Tobias Kokol), Manuel Franken, Jan Goretzki (88. Leonard Koeters), Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar (46. Mike Falcone) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 200

Tore: keine Tore



Alemannia Pfalzdorf – TuS Asterlagen 3:2

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, David Rudolf Rothemel (93. Kay Tönnißen), Tom Voß, Christian Urbanek, Cem Artas, Nick Helmus (92. Pascal Müller), Luca Rene Stratemann, Christian Emmers, Danijel Lorenz, Martin Koenen (85. Luca Eikemper), Jamie Caspers (77. Dominik Saat) - Trainer: Thomas Erkens

TuS Asterlagen: Tobias Prigge, Tunahan Karakaya, Julian Grevelhörster, Marcel Gesemann, Burak Akarca, Ibrahim Üzüm, Tim Ramroth (46. Benedikt Thülig), Andre Meier, Berkay Basri Ersöz, Chukwu Ifeanyi (68. Nico Merks), Diar Mustafa - Trainer: Salih Altin - Trainer: Fatih Altin

Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Andre Meier (17.), 1:1 Christian Emmers (45.+2), 2:1 Luca Rene Stratemann (60.), 2:2 Berkay Basri Ersöz (78.), 3:2 Tom Voß (90.+2)



VfB Uerdingen – TSV Wachtendonk-Wankum 3:0

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Michele-Vincenzo Pernice (86. Aykut Kaynar), Leon Lindmüller, Luka Peric, Lukas Steuten, Aboubacar Bountou Bangoura, Dogukan Bayrak, Irfan Yildiz, Timm Bernd Goos (78. Mamadou Billo Kante), Denis Shabani - Trainer: Stefan G. Rex

TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Leonard Meyendriesch, Fynn Rathmakers, Marvin Kehrbusch, Patrick Baumgart, Fritz Juffernbruch, Nico Büchele (46. Daniel Geißels), Niklas Hoffmann (67. Carlos Hurtado Martinez), Mathias Gerits, Nick Armbrüster, Felix Luhr - Trainer: Carlos Hurtado Martinez - Trainer: Sebastian Tissen

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Denis Shabani (4.), 2:0 Alexander Haybach (75.), 3:0 Mamadou Billo Kante (87.)

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Repelen

Sa., 17.05.25 18:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Uerdingen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen

So., 18.05.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Twisteden

So., 18.05.25 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 18.05.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Borussia Veen



33. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Viktoria Goch

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - Kevelaerer SV

So., 25.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau

So., 25.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 25.05.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Krefeld-Bockum

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SV Rindern

So., 25.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen

So., 25.05.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Wachtendonk-Wankum



34. Spieltag