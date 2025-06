Abgänge bei Dynamo und Altglienicke - BAK holt neuen U19-Trainer

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

10.06. +++ Abgänge bei Altglienicke und Dynamo

Torhüter Jakob Mayer hat die VSG Altglienicke nach nur einem Jahr wieder verlassen. In Berlin kam der 23-Jährige nicht an Luis Zwick vorbei. Nun kehrt er nach Bayern zurück, spielt künftig für den FV Illertissen. Währenddessen hat sich David Grözinger dem Regionalliga-Meister Lok Leipzig angeschlossen. Der 26-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison 29 Spiele für den BFC Dynamo.