Abgänge bei der U23

Mit Boris Becker, Arman Ardestani, Merouane Taghzoute, Murat Adigüzel, Elijah Manchester und Constantin Fath werden weitere Spieler die U23 des FC 08 Homburg verlassen.

Neben Joel Ebler und Jonas Pfeiffer verabschieden sich einige weitere Spieler von der 2. Mannschaft des FC 08 Homburg. Boris Becker, Arman Ardestani, Merouane Taghzoute, Murat Adigüzel, Elijah Manchester und Constantin Fath werden den FCH ebenfalls verlassen.

Boris Becker, der bereits über 100 Regionalliga-Spiele sowie 75 Oberliga-Einsätze unter anderem für die SG Sonnenhof Großaspach, Eintracht Trier und Borussia Neunkirchen absolvierte, schloss sich im Sommer 2022 der Homburger U23 an. Der 34-Jährige stand als Stamm- und Führungsspieler für die U23 seither 86-mal in der Schröder-Liga Saar sowie zweimal für die Profimannschaft im Sparkassen-Pokal Saar auf dem Platz. Becker wechselt zum Saarlandligisten SV Rot-Weiß Hasborn.

Arman Ardestani spielte bereits in der Jugend sowie von 2022 bis Sommer 2024 für den FCH. Nach einem halben Jahr beim Regionalligisten FC Giessen kehrte der 25-Jährige im Winter nach Homburg zurück, um die Jugendabteilung zu unterstützen und nebenbei für die U23 zu spielen. Im letzten halben Jahr kam der Mittelfeldspieler 12-mal in der Schröder-Liga Saar sowie 3-mal für die 1. Mannschaft in Liga und Pokal zum Einsatz.

Merouane Taghzoute wechselte im Sommer 2023 vom FC Hertha Wiesbach nach Homburg. In seiner ersten Spielzeit konnte er in 33 Ligaspielen mit 17 Toren und 9 Assists überzeugen. In der abgeschlossenen Saison erzielte der 27-Jährige in 29 Partien 6 Tore und bereitete 5 Treffer vor.

Murat Adigüzel kam im Sommer 2022 zu den Grün-Weißen und brachte mit insgesamt 250 absolvierten Oberliga-Spielen reichlich Erfahrung mit. Seither lief der 33-Jährige 52-mal für die U23 in der Schröder-Liga Saar auf. Dabei steuerte der Stürmer 25 Tore sowie 11 Vorlagen bei.

Elijah Manchester spielte seit Sommer 2021 für den FCH. Nach einer Saison in der U19 wurde der Flügelspieler im Sommer 2022 in die 2. Mannschaft hochgezogen. Dort absolvierte der 21-Jährige seither 65 Einsätze in der Schröder-Liga Saar. Manchester wird sich dem Landesligisten SpVgg Hangard anschließen.

Constantin Fath wechselte im Sommer 2024 von der 2. Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern nach Homburg. Seither kam der 24-Jährige 19-mal für die U23 in der Schröder-Liga Saar zum Einsatz.

Der FC 08 Homburg bedankt sich bei allen für ihren Einsatz in der gemeinsamen Zeit und wünscht ihnen für ihre sportliche und private Zukunft alles Gute!

