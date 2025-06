Abgänge 15 und 16! Alemannia Aachen löst Verträge auf

Während noch nicht feststeht, wie es für Harnafi weitergeht, wird Peters sich ab Juli wieder Frankfurt anschließen. Beim FSV funktioniert der Angreifer einfach: 2022/23 und 2024/25 schoss er jeweils 21 Tore in der Regionalliga Südwest. Harnafi spielte in der Jugend schon für Gladbach, bei der Borussia lief er zuletzt 25-mal auf. Zuvor spielte er für den 1. FC Düren, der allerdings nach seinem Rückzug aus der Regionalliga West ab Juli in der Mittelrheinliga an den Start gehen wird.