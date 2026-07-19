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Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten ist zu seinem dritten Sieg im dritten Spiel in der Vorbereitung gesprungen. Gegen den Bezirksligisten FV Unterkochen setzte sich die Mannschaft von Tim Schraml mit 3:0 (2:0) durch und hatte fast während der gesamten Partie das Spielgeschehen unter Kontrolle.

„Die Einstellung hat gepasst bei uns. In den ersten Spielen ist aufgefallen, dass wir immer aggressiv, giftig und griffig gewesen sind. Für mich ist es wichtig, dass die Spieler sofort nachsetzen, wenn mal ein Fehler passiert. So haben wir auch die beiden ersten Tore nach Balleroberungen erzielen können“, befand Schraml durchaus einiges Positives im Auftreten seiner Mannschaft, nicht nur in dieser Partie.

Zur Pause stand es bereits 2:0 nach den Treffern von Jannik Kurfess und Nick Hafenrichter. Dabei geht der erste Treffer mit auf das Konto von Max Dudium, der nach einer feinen Einzelleistung den Ball vor den Pfosten schoss, Kurfess staubte clever ab.

In der zweiten Halbzeit ging dann etwas der Flow verloren, da Schraml einige Wechsel vorgenommen hatte. Nichtsdestotrotz war er auch mit dieser Halbzeit zufrieden, wenngleich er sich etwas weniger Ungeduld gewünscht hätte. In der zweiten Halbzeit markierte Can-Luca Groiß schließlich den 3:0-Endstand. Wenngleich die Waldstetter durchaus mehr Tore hätten schießen können, wenn nicht müssen, war Schraml mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

„Es war ein guter Test, aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Gegen Bezirksligisten müssen wir gewinnen, wenngleich Unterkochen ein sehr guter Bezirksligist ist“, ordnete Schraml ein. Am Dienstagabend dann kommt ein „echter Härtestest“ ins Stadion „Auf der Höhe“, wenn die Waldstetter den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd empfangen.